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الأردن يحسم جدلا حول فيديو من مباراة جمعت بين فلسطين والعراق
الأردن يحسم جدلا حول فيديو من مباراة جمعت بين فلسطين والعراق
سبوتنيك عربي
رد الأردن، اليوم الجمعة، على جدل أثاره مقطع مصور من مباراة كرة قدم أقيمت على أراضيه، وجمعت بين منتخبي فلسطين والعراق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T17:44+0000
2025-03-28T17:44+0000
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وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي، على صلابة العلاقات الثنائية ورفضهما لمحاولات تضليلية تهدف لبث الكراهية بين الشعبين، وذلك عبر فيديو مفبرك يتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في استاد عمّان الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.وشدد الصفدي على أن "التحقيقات الفنية أثبتت زيف الفيديو بشكل قاطع"، مؤكدا "استمرار الجهود لمعرفة الجهات المسؤولة عن نشره واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.من جانبه، أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي له أن الفيديو المتداول، والذي يوحي بوجود هتافات مسيئة، "تم التلاعب به من قبل جهات تسعى لإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير الرياضية".ودعا الاتحاد الجماهير الأردنية إلى "عدم الانجرار وراء التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيدا بدور الإعلاميين الرياضيين في كشف الفبركة والتنبيه إلى مخاطرها.واختتمت مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاء الماضي، بفوز المنتخب الفلسطيني على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.وسجل هف العراق الوحيد في المباراة المهاجم، أيمن حسين، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، ثم أحرز هدف التعادل لفلسطين، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، وسام أبو علي، بينما سدد زميله، عميد محاجنة، الهدف الثاني.
https://sarabic.ae/20250320/إيقاف-مباراة-إيران-والإمارات-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-لأكثر-من-ربع-ساعة-وطهران-تعلق-1098821046.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار كرة القدم, كأس العالم للأندية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار كرة القدم, كأس العالم للأندية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأردن يحسم جدلا حول فيديو من مباراة جمعت بين فلسطين والعراق

17:44 GMT 28.03.2025
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
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رد الأردن، اليوم الجمعة، على جدل أثاره مقطع مصور من مباراة كرة قدم أقيمت على أراضيه، وجمعت بين منتخبي فلسطين والعراق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي، على صلابة العلاقات الثنائية ورفضهما لمحاولات تضليلية تهدف لبث الكراهية بين الشعبين، وذلك عبر فيديو مفبرك يتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في استاد عمّان الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وشدد الصفدي على أن "التحقيقات الفنية أثبتت زيف الفيديو بشكل قاطع"، مؤكدا "استمرار الجهود لمعرفة الجهات المسؤولة عن نشره واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.
من جانبه، أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي له أن الفيديو المتداول، والذي يوحي بوجود هتافات مسيئة، "تم التلاعب به من قبل جهات تسعى لإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير الرياضية".
ودعا الاتحاد الجماهير الأردنية إلى "عدم الانجرار وراء التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيدا بدور الإعلاميين الرياضيين في كشف الفبركة والتنبيه إلى مخاطرها.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
مجتمع
إيقاف مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 لأكثر من ربع ساعة.. وطهران تعلق
20 مارس, 20:29 GMT
واختتمت مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاء الماضي، بفوز المنتخب الفلسطيني على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل هف العراق الوحيد في المباراة المهاجم، أيمن حسين، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، ثم أحرز هدف التعادل لفلسطين، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، وسام أبو علي، بينما سدد زميله، عميد محاجنة، الهدف الثاني.
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