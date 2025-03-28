https://sarabic.ae/20250328/الأردن-يحسم-جدلا-حول-فيديو-من-مباراة-جمعت-بين-فلسطين-والعراق-1099042572.html

الأردن يحسم جدلا حول فيديو من مباراة جمعت بين فلسطين والعراق

الأردن يحسم جدلا حول فيديو من مباراة جمعت بين فلسطين والعراق

سبوتنيك عربي

رد الأردن، اليوم الجمعة، على جدل أثاره مقطع مصور من مباراة كرة قدم أقيمت على أراضيه، وجمعت بين منتخبي فلسطين والعراق، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T17:44+0000

2025-03-28T17:44+0000

2025-03-28T17:44+0000

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وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي، على صلابة العلاقات الثنائية ورفضهما لمحاولات تضليلية تهدف لبث الكراهية بين الشعبين، وذلك عبر فيديو مفبرك يتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في استاد عمّان الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.وشدد الصفدي على أن "التحقيقات الفنية أثبتت زيف الفيديو بشكل قاطع"، مؤكدا "استمرار الجهود لمعرفة الجهات المسؤولة عن نشره واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.من جانبه، أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي له أن الفيديو المتداول، والذي يوحي بوجود هتافات مسيئة، "تم التلاعب به من قبل جهات تسعى لإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير الرياضية".ودعا الاتحاد الجماهير الأردنية إلى "عدم الانجرار وراء التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيدا بدور الإعلاميين الرياضيين في كشف الفبركة والتنبيه إلى مخاطرها.واختتمت مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاء الماضي، بفوز المنتخب الفلسطيني على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.وسجل هف العراق الوحيد في المباراة المهاجم، أيمن حسين، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، ثم أحرز هدف التعادل لفلسطين، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، وسام أبو علي، بينما سدد زميله، عميد محاجنة، الهدف الثاني.

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار كرة القدم, كأس العالم للأندية, العالم العربي, أخبار العالم الآن