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https://sarabic.ae/20250329/دراسة-علمية-الصدمات-النفسية-والتوتر-تركا-بصمة-جينية-على-اللاجئين-السوريين-1099056844.html
دراسة علمية: الصدمات النفسية والتوتر تركا بصمة جينية على اللاجئين السوريين
دراسة علمية: الصدمات النفسية والتوتر تركا بصمة جينية على اللاجئين السوريين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية جديدة أن التجارب المؤلمة قد تترك علامات جينية على الحمض النووي، مما يزيد من احتمالية تعرض الأجيال اللاحقة لمشكلات نفسية، مثل الاكتئاب. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T11:47+0000
2025-03-29T11:47+0000
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وأكدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر" وحلّلت الحمض النووي لـ48 عائلة سورية "عبر ثلاثة أجيال"، أن العنف والصدمات النفسية والتوتر يمكن أن تترك بصمات جينية دائمة. وصرّحت عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة ييل، كاثرين بانتر - بريك، بأن البحث "يوثق آثار التوتر على الجسم، تحت الجلد".وقام الفريق بمقارنة الحمض النووي لعائلات تعرضت للعنف خلال ثمانينيات القرن الماضي أو في عام 2011 مع أخرى غادرت سوريا قبل عام 1980، متجنبة عقودا من الاضطرابات، وتم جمع عينات من 131 شخصا، بما في ذلك أمهات وأطفال وجدّات.واكتشف الباحثون في الدراسة وجود تغيرات في 21 موقعا جينيا لدى الأمهات والأطفال الذين تعرضوا للعنف المباشر، إضافة إلى تعديلات في 14 منطقة جينية لدى أحفاد الناجيات من أحداث الثمانينيات. وأكد مؤلفو الدراسة الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول التأثيرات الدائمة للعنف. وأشارت كوني موليجان، الباحثة الرئيسية المشاركة، إلى أن فهم تأثير الصدمات عبر الأجيال قد يساعد في كسر دورات العنف والفقر والصدمات المنتشرة عالميا.
https://sarabic.ae/20241029/دراسة-الحمل-قد-يوقظ-فيروسات-خاملة-في-الحمض-النووي--1094265315.html
https://sarabic.ae/20241015/اكشتاف-حمض-نووي-بشري-في-أنياب-أسود-يسلط-الضوء-على-مأساة-إنسانية-1093778486.html
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أخبار سوريا اليوم, علوم
أخبار سوريا اليوم, علوم

دراسة علمية: الصدمات النفسية والتوتر تركا بصمة جينية على اللاجئين السوريين

11:47 GMT 29.03.2025
© AP Photoمخرجات جهاز تسلسل الحمض النووي
مخرجات جهاز تسلسل الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية جديدة أن التجارب المؤلمة قد تترك علامات جينية على الحمض النووي، مما يزيد من احتمالية تعرض الأجيال اللاحقة لمشكلات نفسية، مثل الاكتئاب.
وأكدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر" وحلّلت الحمض النووي لـ48 عائلة سورية "عبر ثلاثة أجيال"، أن العنف والصدمات النفسية والتوتر يمكن أن تترك بصمات جينية دائمة.
وصرّحت عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة ييل، كاثرين بانتر - بريك، بأن البحث "يوثق آثار التوتر على الجسم، تحت الجلد".
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دراسة: الحمل قد يوقظ فيروسات خاملة في الحمض النووي
29 أكتوبر 2024, 07:21 GMT
وقام الفريق بمقارنة الحمض النووي لعائلات تعرضت للعنف خلال ثمانينيات القرن الماضي أو في عام 2011 مع أخرى غادرت سوريا قبل عام 1980، متجنبة عقودا من الاضطرابات، وتم جمع عينات من 131 شخصا، بما في ذلك أمهات وأطفال وجدّات.
واكتشف الباحثون في الدراسة وجود تغيرات في 21 موقعا جينيا لدى الأمهات والأطفال الذين تعرضوا للعنف المباشر، إضافة إلى تعديلات في 14 منطقة جينية لدى أحفاد الناجيات من أحداث الثمانينيات.
أنياب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
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اكشتاف حمض نووي بشري في أنياب أسود يسلط الضوء على مأساة إنسانية
15 أكتوبر 2024, 12:25 GMT

كما لاحظ العلماء أن "من تعرضوا للعنف وهم في أرحام أمهاتهم، بدوا وكأنهم يتقدمون في السن أسرع على المستوى الخلوي".

وأكد مؤلفو الدراسة الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول التأثيرات الدائمة للعنف.
وأشارت كوني موليجان، الباحثة الرئيسية المشاركة، إلى أن فهم تأثير الصدمات عبر الأجيال قد يساعد في كسر دورات العنف والفقر والصدمات المنتشرة عالميا.
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