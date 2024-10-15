https://sarabic.ae/20241015/اكشتاف-حمض-نووي-بشري-في-أنياب-أسود-يسلط-الضوء-على-مأساة-إنسانية-1093778486.html

اكشتاف حمض نووي بشري في أنياب أسود يسلط الضوء على مأساة إنسانية

اكشتاف حمض نووي بشري في أنياب أسود يسلط الضوء على مأساة إنسانية

سبوتنيك عربي

شهدت منطقة تسافو في كينيا، عام 1898، حادثة مرعبة لفها الغموض لسنوات، عندما أمضى أسدان في غابة قريبة شهورا بإرهاب العمال، الذين كانوا يبنون جسراً للسكك الحديدية... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T12:25+0000

2024-10-15T12:25+0000

2024-10-15T12:25+0000

مجتمع

علوم

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وبدأت تفاصيل حادثة الأسود "آكلا لحوم البشر"، تتوضح مع وصول المقدم جون هنري باترسون، الضابط المشرف على مشروع ربط المناطق الداخلية من كينيا وأوغندا بخط سكة حديدية، والذي شكك في اختطاف عاملين على يد الأسود في بادئ الأمر، لكنه اقتنع بعد أسابيع عندما لقي أونجان سينغ، الضابط العسكري الهندي الذي كان يرافقه، مصرعه كفريسة لهما.وللتأكد من صحة الحادثة، قام باحثون من الولايات المتحدة وكينيا، بعد قرن من الزمن، بالتحقيق في شعيرات حيوانية عالقة في أسنان الأسود المعروضة في المتحف، باستخدام التطورات الحديثة في تقنيات تسلسل وتحليل الحمض النووي القديم والمتدهور.واعتقد العلماء بأن الأسود كانت تصطاد البشر على وجه التحديد بسبب الأسنان التالفة، والتي ربما جعلت من الصعب إخضاع الفرائس الأكبر حجمًا، علاوة على ذلك انتشار مرض الطاعون الذي أدى إلى نفوق العديد من الحيوانات البرية في تلك الفترة.ويشار إلى أن عدد القتلى النهائي للأسود لا يزال غير واضح، لكن بعض التقديرات تؤكد أن عدد الضحايا يصل لنحو 135 شخصا، بحسب مقال منشور في مجلة "sciencealert" العلمية.

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