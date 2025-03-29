https://sarabic.ae/20250329/روسيا-ترسل-فريقا-طبيا-إلى-ميانمار-لإغاثة-المتضررين-من-الزلزال-المدمر-فيديو-1099062323.html
روسيا ترسل فريقا طبيا إلى ميانمار لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر... فيديو
روسيا ترسل فريقا طبيا إلى ميانمار لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكر مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، أنه تم إرسال فريق من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى ميانمار لتقديم... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T15:12+0000
2025-03-29T15:12+0000
2025-03-29T15:12+0000
روسيا
أخبار ميانمار
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وقال كوزنتسوف للصحفيين: "نيابة عن الرئيس الروسي، تم إرسال فريق من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى ميانمار لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال. ويضم الفريق أطباء أمراض معدية، وأطباء رضوح العظام، وأطباء تخدير وإنعاش".وأوضح أن المتخصصين في المركز الطبي لديهم خبرة واسعة في تقديم الرعاية الطبية في حالات الطوارئ الطبيعية والاصطناعية سواء داخل الدولة أو خارجها، ومجهزون بكل ما يلزم.وقالت السفارة الروسية في ميانمار لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الروس. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 1002، فيما أصيب 2376 شخصا.
https://sarabic.ae/20250328/1099027058.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ميانمار
روسيا ترسل فريقا طبيا إلى ميانمار لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر... فيديو
ذكر مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، أنه تم إرسال فريق من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى ميانمار لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.
وقال كوزنتسوف للصحفيين: "نيابة عن الرئيس الروسي، تم إرسال فريق من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى ميانمار لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال. ويضم الفريق أطباء أمراض معدية، وأطباء رضوح العظام، وأطباء تخدير وإنعاش".
وأوضح أن المتخصصين في المركز الطبي لديهم خبرة واسعة في تقديم الرعاية الطبية في حالات الطوارئ الطبيعية والاصطناعية سواء داخل الدولة أو خارجها، ومجهزون بكل ما يلزم.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار، يوم الجمعة، وشعر بالهزات الأرضية في خمس دول مجاورة، من بينها تايلاند.
وقالت السفارة الروسية في ميانمار لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الروس. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 1002، فيما أصيب 2376 شخصا.