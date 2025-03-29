مطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:30 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250329/مطاردة-هوليودية-أمريكي-يسرق-شاحنة-ويصدم-13-سيارة-في-كاليفورنيا-فيديو-1099054183.html
مطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا... فيديو
مطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار سائق شاحنة مسروقة فوضى عارمة في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة الشرطة له لمدة 20 دقيقة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T09:06+0000
2025-03-29T09:06+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b77f3b21e063d065cc4bb130c651db28.jpg
وذكرت قناة "سي بي أس"، أن الحادث وقع في مدينة لونغ بيتش جنوبي ولاية لوس أنجلوس.ولم تسفر المطاردة عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المركبات فقط.وتم اعتقال المشتبه به بعد عدة دقائق من محاولته الفرار من مكان الحادث.لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053660_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_48aa6e2c2613ed7b98f3a478544a1016.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا... فيديو

09:06 GMT 29.03.2025
© Photo / Social Media Images/ Xمطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصطدم بـ13 سيارة في كاليفورنيا.. فيديو
مطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصطدم بـ13 سيارة في كاليفورنيا.. فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Photo / Social Media Images/ X
تابعنا عبر
أثار سائق شاحنة مسروقة فوضى عارمة في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة الشرطة له لمدة 20 دقيقة.
وذكرت قناة "سي بي أس"، أن الحادث وقع في مدينة لونغ بيتش جنوبي ولاية لوس أنجلوس.

واصطدم السائق مع 13 مركبة أثناء القيادة عكس الاتجاه بسرعة تخطت 160 كيلومترا في الساعة، قبل أن تتحطم الشاحنة أخيرا أمام متجر لبيع الطلاء.

ولم تسفر المطاردة عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المركبات فقط.
وتم اعتقال المشتبه به بعد عدة دقائق من محاولته الفرار من مكان الحادث.
لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала