مطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا... فيديو
© Photo / Social Media Images/ Xمطاردة هوليودية... أمريكي يسرق شاحنة ويصطدم بـ13 سيارة في كاليفورنيا.. فيديو
© Photo / Social Media Images/ X
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أثار سائق شاحنة مسروقة فوضى عارمة في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة الشرطة له لمدة 20 دقيقة.
وذكرت قناة "سي بي أس"، أن الحادث وقع في مدينة لونغ بيتش جنوبي ولاية لوس أنجلوس.
واصطدم السائق مع 13 مركبة أثناء القيادة عكس الاتجاه بسرعة تخطت 160 كيلومترا في الساعة، قبل أن تتحطم الشاحنة أخيرا أمام متجر لبيع الطلاء.
أمريكا.. شاحنة مسروقة تصطدم بعدة سيارات وتنتهي أمام متجر دهانات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025
🚚 أثار سائق شاحنة مسطحة مسروقة فوضى عارمة في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال مطاردة استمرت 20 دقيقة.
🚚 صدم السائق عدة سيارات أثناء القيادة في الاتجاه المعاكس بسرعة تجاوزت 160 كم/س، قبل أن تتحطم الشاحنة… pic.twitter.com/ecHOPpKSgO
ولم تسفر المطاردة عن وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المركبات فقط.
وتم اعتقال المشتبه به بعد عدة دقائق من محاولته الفرار من مكان الحادث.