من الخيال إلى الواقع... صيحة "ذيل السمكة" تكتسح العالم

متسابقة من هونغ كونغ الصينية تتنافس في النهائي الكبير لبطولة الصين المفتوحة لحوريات البحر لعام 2024
متسابقة من هونغ كونغ الصينية تتنافس في النهائي الكبير لبطولة الصين المفتوحة لحوريات البحر لعام 2024
فتيات يرتدين أزياء حوريات البحر يشاركن في مهرجان يوم إيفان كوبالا في قرية توروف، مقاطعة غوميل.
فتيات يرتدين أزياء حوريات البحر يشاركن في مهرجان يوم إيفان كوبالا في قرية توروف، مقاطعة غوميل.
حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين.
حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين.
"حورية البحر" هالس بارسيلز تحيي الأطفال أثناء أدائها في حوض أسماك فيرجينيا.
"حورية البحر" هالس بارسيلز تحيي الأطفال أثناء أدائها في حوض أسماك فيرجينيا.
حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين
حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين
طلاب مدرسة ثانوية خلال حصص تدريب على السباحة في حوض السباحة في أندريتشو، بولندا.
طلاب مدرسة ثانوية خلال حصص تدريب على السباحة في حوض السباحة في أندريتشو، بولندا.
سائحون يرتدون ملابس حوريات البحر يسبحون في حوض سباحة على شكل قلب في منتجع لونغمين للينابيع الساخنة في هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
سائحون يرتدون ملابس حوريات البحر يسبحون في حوض سباحة على شكل قلب في منتجع لونغمين للينابيع الساخنة في هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
يشاهد الزوار عرضا تحت الماء بمناسبة يوم البحار في موسكو.
يشاهد الزوار عرضا تحت الماء بمناسبة يوم البحار في موسكو.
فتاة تنظر إلى "حورية بحر" تسبح خلال مهرجان السفن الشاهقة السنوي الحادي والثلاثين لمعهد المحيط.
فتاة تنظر إلى "حورية بحر" تسبح خلال مهرجان السفن الشاهقة السنوي الحادي والثلاثين لمعهد المحيط.
سيدات يتدربن على السباحة بذيول حورية البحر في مدرسة أكوا ميرميد للسباحة، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.
سيدات يتدربن على السباحة بذيول حورية البحر في مدرسة أكوا ميرميد للسباحة، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.
تجلس جاسز فيجاس وهي ترتدي لباس "حورية البحر" على الشاطئ خلال الطقس المتقلب في برايتون.
تجلس جاسز فيجاس وهي ترتدي لباس "حورية البحر" على الشاطئ خلال الطقس المتقلب في برايتون.
تغطس الممثلة دانييلا رودلر بلباس "حورية البحر" في حوض السباحة الأطلسي في "سي لايف" ببرلين بينما يسبح خلفها اثنان من أسماك الشفنين النسرية.
تغطس الممثلة دانييلا رودلر بلباس "حورية البحر" في حوض السباحة الأطلسي في "سي لايف" ببرلين بينما يسبح خلفها اثنان من أسماك الشفنين النسرية.