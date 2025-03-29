من الخيال إلى الواقع... صيحة "ذيل السمكة" تكتسح العالم

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البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250329/من-الخيال-إلى-الواقع-صيحة-ذيل-السمكة-تكتسح-العالم-1099057163.html
من الخيال إلى الواقع... صيحة "ذيل السمكة" تكتسح العالم
من الخيال إلى الواقع... صيحة "ذيل السمكة" تكتسح العالم
سبوتنيك عربي
ظاهرة "المرميدينغ" (السباحة كحورية البحر) أصبحت واحدة من الاتجاهات العالمية التي تثير اهتمام عشاق الرياضة والفن في جميع أنحاء العالم، جمع فريق عمل "سبوتنيك"... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

من الخيال إلى الواقع... صيحة "ذيل السمكة" تكتسح العالم

15:17 GMT 29.03.2025
تابعنا عبر
ظاهرة "المرميدينغ" (السباحة كحورية البحر) أصبحت واحدة من الاتجاهات العالمية التي تثير اهتمام عشاق الرياضة والفن في جميع أنحاء العالم، جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لانتشار الظاهرة حول العالم.
© Getty Images / China News Service/VCG/Luo Yunfei

متسابقة من هونغ كونغ الصينية تتنافس في النهائي الكبير لبطولة الصين المفتوحة لحوريات البحر لعام 2024

متسابقة من هونغ كونغ الصينية تتنافس في النهائي الكبير لبطولة الصين المفتوحة لحوريات البحر لعام 2024 - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / China News Service/VCG/Luo Yunfei

متسابقة من هونغ كونغ الصينية تتنافس في النهائي الكبير لبطولة الصين المفتوحة لحوريات البحر لعام 2024

© Sputnik . Egor Eryomov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين أزياء حوريات البحر يشاركن في مهرجان يوم إيفان كوبالا في قرية توروف، مقاطعة غوميل.

فتيات يرتدين أزياء حوريات البحر يشاركن في مهرجان يوم إيفان كوبالا في قرية توروف، مقاطعة غوميل. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Egor Eryomov
/
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فتيات يرتدين أزياء حوريات البحر يشاركن في مهرجان يوم إيفان كوبالا في قرية توروف، مقاطعة غوميل.

© AP Photo / Aaron Favila

حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين.

حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Aaron Favila

حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين.

© AP Photo / Steve Helber

"حورية البحر" هالس بارسيلز تحيي الأطفال أثناء أدائها في حوض أسماك فيرجينيا.

&quot;حورية البحر&quot; هالس بارسيلز تحيي الأطفال أثناء أدائها في حوض أسماك فيرجينيا. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Steve Helber

"حورية البحر" هالس بارسيلز تحيي الأطفال أثناء أدائها في حوض أسماك فيرجينيا.

© AP Photo / Aaron Favila

حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين

حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Aaron Favila

حصة تدريبية في السباحة باستخدام ذيل السمكة في مخيم المحيط في مدينة مابيني، محافظة باتانغاس، الفلبين

© Getty Images / Anadolu/Jakub Porzycki

طلاب مدرسة ثانوية خلال حصص تدريب على السباحة في حوض السباحة في أندريتشو، بولندا.

طلاب مدرسة ثانوية خلال حصص تدريب على السباحة في حوض السباحة في أندريتشو، بولندا. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Anadolu/Jakub Porzycki

طلاب مدرسة ثانوية خلال حصص تدريب على السباحة في حوض السباحة في أندريتشو، بولندا.

© Getty Images / VCG/Li Xingkai

سائحون يرتدون ملابس حوريات البحر يسبحون في حوض سباحة على شكل قلب في منتجع لونغمين للينابيع الساخنة في هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

سائحون يرتدون ملابس حوريات البحر يسبحون في حوض سباحة على شكل قلب في منتجع لونغمين للينابيع الساخنة في هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / VCG/Li Xingkai

سائحون يرتدون ملابس حوريات البحر يسبحون في حوض سباحة على شكل قلب في منتجع لونغمين للينابيع الساخنة في هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

يشاهد الزوار عرضا تحت الماء بمناسبة يوم البحار في موسكو.

يشاهد الزوار عرضا تحت الماء بمناسبة يوم البحار في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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يشاهد الزوار عرضا تحت الماء بمناسبة يوم البحار في موسكو.

© Getty Images / Digital First Media/Orange County Register/Mindy Schauer

فتاة تنظر إلى "حورية بحر" تسبح خلال مهرجان السفن الشاهقة السنوي الحادي والثلاثين لمعهد المحيط.

فتاة تنظر إلى &quot;حورية بحر&quot; تسبح خلال مهرجان السفن الشاهقة السنوي الحادي والثلاثين لمعهد المحيط. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / Digital First Media/Orange County Register/Mindy Schauer

فتاة تنظر إلى "حورية بحر" تسبح خلال مهرجان السفن الشاهقة السنوي الحادي والثلاثين لمعهد المحيط.

© Getty Images / Anadolu/Bilgin S. amaz

سيدات يتدربن على السباحة بذيول حورية البحر في مدرسة أكوا ميرميد للسباحة، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

سيدات يتدربن على السباحة بذيول حورية البحر في مدرسة أكوا ميرميد للسباحة، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Bilgin S. amaz

سيدات يتدربن على السباحة بذيول حورية البحر في مدرسة أكوا ميرميد للسباحة، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Getty Images / PA Images/Gareth Fuller

تجلس جاسز فيجاس وهي ترتدي لباس "حورية البحر" على الشاطئ خلال الطقس المتقلب في برايتون.

تجلس جاسز فيجاس وهي ترتدي لباس &quot;حورية البحر&quot; على الشاطئ خلال الطقس المتقلب في برايتون. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Gareth Fuller

تجلس جاسز فيجاس وهي ترتدي لباس "حورية البحر" على الشاطئ خلال الطقس المتقلب في برايتون.

© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl

تغطس الممثلة دانييلا رودلر بلباس "حورية البحر" في حوض السباحة الأطلسي في "سي لايف" ببرلين بينما يسبح خلفها اثنان من أسماك الشفنين النسرية.

تغطس الممثلة دانييلا رودلر بلباس &quot;حورية البحر&quot; في حوض السباحة الأطلسي في &quot;سي لايف&quot; ببرلين بينما يسبح خلفها اثنان من أسماك الشفنين النسرية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl

تغطس الممثلة دانييلا رودلر بلباس "حورية البحر" في حوض السباحة الأطلسي في "سي لايف" ببرلين بينما يسبح خلفها اثنان من أسماك الشفنين النسرية.

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