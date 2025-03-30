https://sarabic.ae/20250330/أردوغان-يتهم-المعارضة-بمحاولة-التستر-على-الفساد-في-مجلس-مدينة-إسطنبول-1099085842.html
أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة "التستر على الفساد" في مجلس مدينة إسطنبول
أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة "التستر على الفساد" في مجلس مدينة إسطنبول
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن المعارضة التركية تحاول استخدام “إرهاب الشوارع” لإخفاء حجم الفساد في مجلس مدينة إسطنبول، وإن الشعب التركي لم... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T18:54+0000
2025-03-30T18:54+0000
2025-03-30T18:54+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094896407_0:0:3326:1870_1920x0_80_0_0_7269b8bca0debef4e4f78dfa70eea070.jpg
وقال أردوغان في خطاب احتفالي بمناسبة نهاية الصيام (عيد الفطر) أمام أعضاء الحزب الحاكم: "مع تقدم التحقيق وتعمقه، سيتم الكشف عن مكان اختراق المجموعة الإجرامية، وإن أحداث الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ورعب الشوارع ما هي إلا محاولة لإخفاء السرقات (في قاعة مدينة إسطنبول)".وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان، الأربعاء، رئيسا لبلدية إسطنبول بالوكالة.
https://sarabic.ae/20250328/تركيا-اعتقال-محامي-إمام-أوغلو-رئيس-بلدية-إسطنبول-الموقوف--1099033762.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094896407_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9ef76c2a0bb9c6999cdb0bd801d95c70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة "التستر على الفساد" في مجلس مدينة إسطنبول
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن المعارضة التركية تحاول استخدام “إرهاب الشوارع” لإخفاء حجم الفساد في مجلس مدينة إسطنبول، وإن الشعب التركي لم يستسلم لـ "ألعابها".
وقال أردوغان في خطاب احتفالي بمناسبة نهاية الصيام (عيد الفطر) أمام أعضاء الحزب الحاكم: "مع تقدم التحقيق وتعمقه، سيتم الكشف عن مكان اختراق المجموعة الإجرامية، وإن أحداث الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ورعب الشوارع ما هي إلا محاولة لإخفاء السرقات (في قاعة مدينة إسطنبول)".
ووعد الرئيس بأن الحزب الحاكم لن يتدخل في المشاحنات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري، وأن المعارضة “لن تجر” حزب العدالة والتنمية إلى “المستنقع”.
وشدد أردوغان على أن “شعبنا أدرك على الفور الفخ ولم يستسلم لهذه الألعاب”.
وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان، الأربعاء، رئيسا لبلدية إسطنبول بالوكالة.