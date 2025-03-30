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الإنسان والثقافة
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29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
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https://sarabic.ae/20250330/أردوغان-يتهم-المعارضة-بمحاولة-التستر-على-الفساد-في-مجلس-مدينة-إسطنبول-1099085842.html
أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة "التستر على الفساد" في مجلس مدينة إسطنبول
أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة "التستر على الفساد" في مجلس مدينة إسطنبول
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن المعارضة التركية تحاول استخدام “إرهاب الشوارع” لإخفاء حجم الفساد في مجلس مدينة إسطنبول، وإن الشعب التركي لم... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أردوغان في خطاب احتفالي بمناسبة نهاية الصيام (عيد الفطر) أمام أعضاء الحزب الحاكم: "مع تقدم التحقيق وتعمقه، سيتم الكشف عن مكان اختراق المجموعة الإجرامية، وإن أحداث الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ورعب الشوارع ما هي إلا محاولة لإخفاء السرقات (في قاعة مدينة إسطنبول)".وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان، الأربعاء، رئيسا لبلدية إسطنبول بالوكالة.
https://sarabic.ae/20250328/تركيا-اعتقال-محامي-إمام-أوغلو-رئيس-بلدية-إسطنبول-الموقوف--1099033762.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة "التستر على الفساد" في مجلس مدينة إسطنبول

18:54 GMT 30.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تابعنا عبر
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن المعارضة التركية تحاول استخدام “إرهاب الشوارع” لإخفاء حجم الفساد في مجلس مدينة إسطنبول، وإن الشعب التركي لم يستسلم لـ "ألعابها".
وقال أردوغان في خطاب احتفالي بمناسبة نهاية الصيام (عيد الفطر) أمام أعضاء الحزب الحاكم: "مع تقدم التحقيق وتعمقه، سيتم الكشف عن مكان اختراق المجموعة الإجرامية، وإن أحداث الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ورعب الشوارع ما هي إلا محاولة لإخفاء السرقات (في قاعة مدينة إسطنبول)".
ووعد الرئيس بأن الحزب الحاكم لن يتدخل في المشاحنات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري، وأن المعارضة “لن تجر” حزب العدالة والتنمية إلى “المستنقع”.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
تركيا... اعتقال محامي إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الموقوف
28 مارس, 11:56 GMT
وشدد أردوغان على أن “شعبنا أدرك على الفور الفخ ولم يستسلم لهذه الألعاب”.
وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان، الأربعاء، رئيسا لبلدية إسطنبول بالوكالة.
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