https://sarabic.ae/20250330/إحباط-مخطط-إرهابي-ضد-مواقع-عسكرية-حساسة-في-دولة-عربية-1099073924.html
إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية
إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع عسكرية وأمنية حساسة، بعد تفكيك تنظيم محظور قبل تنفيذ... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T10:25+0000
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وقال الجهاز في بيان رسمي، إن التنظيم كان يسعى لإنشاء مصنع للأسلحة اليدوية في مدينة الجميل، بالقرب من الحدود التونسية.وأضاف أن اعترافات أحد أعضائه كشفت تواصله مع جزائريين لتعلم تصنيع الطائرات المسيّرة والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى تلقي طلبات انضمام من خارج البلاد.كما لجأ التنظيم إلى توزيع منشورات داخل المساجد بهدف استقطاب الشباب، مستخدمًا اسما رمزيا زائفا وأساليب دعائية تحريضية لنشر الفكر المتطرف. ووفق التحقيقات، بدأ التنظيم بالتواصل مع جهات خارجية للحصول على دعم لوجستي، شمل مواد متفجرة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليات استطلاعية. كما تم إعداد موقع سري لتصنيع الأسلحة، ما يعكس مستوى متقدما من التخطيط. وأكد جهاز الأمن، أنه تمكن من إحباط المخطط قبل تنفيذه، حيث تم ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مشددًا على التزامه بمكافحة الإرهاب وحماية أمن الدولة واستقرارها.
https://sarabic.ae/20250327/السجن-24-عاما-لتونسي-تلقى-تدريبات-مع-داعش-في-ليبيا-1099008852.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية
10:25 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 10:26 GMT 30.03.2025)
أعلن جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع عسكرية وأمنية حساسة، بعد تفكيك تنظيم محظور قبل تنفيذ عملياته التخريبية.
وقال الجهاز في بيان رسمي، إن التنظيم كان يسعى لإنشاء مصنع للأسلحة اليدوية في مدينة الجميل، بالقرب من الحدود التونسية.
وأضاف أن اعترافات أحد أعضائه كشفت تواصله مع جزائريين لتعلم تصنيع الطائرات المسيّرة والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى تلقي طلبات انضمام من خارج البلاد.
كما لجأ التنظيم إلى توزيع منشورات داخل المساجد بهدف استقطاب الشباب، مستخدمًا اسما رمزيا زائفا وأساليب دعائية تحريضية لنشر الفكر المتطرف.
ووفق التحقيقات، بدأ التنظيم بالتواصل مع جهات خارجية للحصول على دعم لوجستي، شمل مواد متفجرة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليات استطلاعية.
كما تم إعداد موقع سري لتصنيع الأسلحة، ما يعكس مستوى متقدما من التخطيط.
وأكد جهاز الأمن، أنه تمكن من إحباط المخطط قبل تنفيذه، حيث تم ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مشددًا على التزامه بمكافحة الإرهاب وحماية أمن الدولة واستقرارها.