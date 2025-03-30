إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية

عربي
"أنصار الله" تسهدف مطار "بن غوريون"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250330/إحباط-مخطط-إرهابي-ضد-مواقع-عسكرية-حساسة-في-دولة-عربية-1099073924.html
إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية
إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع عسكرية وأمنية حساسة، بعد تفكيك تنظيم محظور قبل تنفيذ... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T10:25+0000
2025-03-30T10:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/55/1045305534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6be4d5f71e478f0bf56783808e6123f.jpg
وقال الجهاز في بيان رسمي، إن التنظيم كان يسعى لإنشاء مصنع للأسلحة اليدوية في مدينة الجميل، بالقرب من الحدود التونسية.وأضاف أن اعترافات أحد أعضائه كشفت تواصله مع جزائريين لتعلم تصنيع الطائرات المسيّرة والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى تلقي طلبات انضمام من خارج البلاد.كما لجأ التنظيم إلى توزيع منشورات داخل المساجد بهدف استقطاب الشباب، مستخدمًا اسما رمزيا زائفا وأساليب دعائية تحريضية لنشر الفكر المتطرف. ووفق التحقيقات، بدأ التنظيم بالتواصل مع جهات خارجية للحصول على دعم لوجستي، شمل مواد متفجرة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليات استطلاعية. كما تم إعداد موقع سري لتصنيع الأسلحة، ما يعكس مستوى متقدما من التخطيط. وأكد جهاز الأمن، أنه تمكن من إحباط المخطط قبل تنفيذه، حيث تم ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مشددًا على التزامه بمكافحة الإرهاب وحماية أمن الدولة واستقرارها.
https://sarabic.ae/20250327/السجن-24-عاما-لتونسي-تلقى-تدريبات-مع-داعش-في-ليبيا-1099008852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/55/1045305534_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03ca1a7a3e36820a07b4523959db92cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

إحباط مخطط إرهابي ضد مواقع عسكرية حساسة في دولة عربية

10:25 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 10:26 GMT 30.03.2025)
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مواقع عسكرية وأمنية حساسة، بعد تفكيك تنظيم محظور قبل تنفيذ عملياته التخريبية.
وقال الجهاز في بيان رسمي، إن التنظيم كان يسعى لإنشاء مصنع للأسلحة اليدوية في مدينة الجميل، بالقرب من الحدود التونسية.
وأضاف أن اعترافات أحد أعضائه كشفت تواصله مع جزائريين لتعلم تصنيع الطائرات المسيّرة والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى تلقي طلبات انضمام من خارج البلاد.
كما لجأ التنظيم إلى توزيع منشورات داخل المساجد بهدف استقطاب الشباب، مستخدمًا اسما رمزيا زائفا وأساليب دعائية تحريضية لنشر الفكر المتطرف.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
السجن 24 عاما لتونسي تلقى تدريبات مع "داعش" في ليبيا
27 مارس, 16:19 GMT
ووفق التحقيقات، بدأ التنظيم بالتواصل مع جهات خارجية للحصول على دعم لوجستي، شمل مواد متفجرة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليات استطلاعية.
كما تم إعداد موقع سري لتصنيع الأسلحة، ما يعكس مستوى متقدما من التخطيط.
وأكد جهاز الأمن، أنه تمكن من إحباط المخطط قبل تنفيذه، حيث تم ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مشددًا على التزامه بمكافحة الإرهاب وحماية أمن الدولة واستقرارها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала