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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/إصابة-3-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1099087165.html
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 36 مقذوفا. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T23:45+0000
2025-03-31T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام ": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية عشر حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 10 حالات على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 36 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاث مدنيين.يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل سبع حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا

إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

23:45 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 00:16 GMT 31.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 36 مقذوفا.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام ": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية عشر حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 10 حالات على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 36 مقذوفا.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر تجمع زابوروجيه السكني في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:19 GMT
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاث مدنيين.
يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل سبع حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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