https://sarabic.ae/20250330/إصابة-3-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1099087165.html
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 36 مقذوفا. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T23:45+0000
2025-03-30T23:45+0000
2025-03-31T00:16+0000
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام ": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية عشر حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... 10 حالات على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 36 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاث مدنيين.يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل سبع حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
23:45 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 00:16 GMT 31.03.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 36 مقذوفا.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية على "تليغرام ": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية عشر حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
... 10 حالات على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 36 مقذوفا.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاث مدنيين.
يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل سبع حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.