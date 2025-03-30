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https://sarabic.ae/20250330/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-سرية-المراسلات-مع-الولايات-التحدة--1099086186.html
الخارجية الإيرانية تعلق على سرية المراسلات مع الولايات التحدة
الخارجية الإيرانية تعلق على سرية المراسلات مع الولايات التحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزارة خارجية البلاد ستحافظ على سرية المراسلات مع الولايات المتحدة طالما اقتضت المصالح الوطنية ذلك. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T19:15+0000
2025-03-30T19:15+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن موقف وزارة الخارجية الإيرانية، أن “الحفاظ على سرية المفاوضات والمراسلات الدولية وعدم الكشف عن تفاصيل العمليات الدبلوماسية هو سلوك مهني وضروري لضمان الأمن القومي، وسيتم الحفاظ على السرية ما دامت مصلحة البلاد تقتضي ذلك”.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران ردت على رسالة الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250330/بزشكيان-إيران-ترفض-في-رسالة-ردا-على-ترامب-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-واشنطن-1099076210.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية تعلق على سرية المراسلات مع الولايات التحدة

19:15 GMT 30.03.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزارة خارجية البلاد ستحافظ على سرية المراسلات مع الولايات المتحدة طالما اقتضت المصالح الوطنية ذلك.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن موقف وزارة الخارجية الإيرانية، أن “الحفاظ على سرية المفاوضات والمراسلات الدولية وعدم الكشف عن تفاصيل العمليات الدبلوماسية هو سلوك مهني وضروري لضمان الأمن القومي، وسيتم الحفاظ على السرية ما دامت مصلحة البلاد تقتضي ذلك”.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
بزشكيان: إيران ترفض في رسالة ردا على ترامب إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن
12:06 GMT
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران ردت على رسالة الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف بزشكيان أن "سلوك الولايات المتحدة هذا هو الذي سيحدد مسار المفاوضات المستقبلي".
وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.
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