https://sarabic.ae/20250330/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-سرية-المراسلات-مع-الولايات-التحدة--1099086186.html

الخارجية الإيرانية تعلق على سرية المراسلات مع الولايات التحدة

الخارجية الإيرانية تعلق على سرية المراسلات مع الولايات التحدة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزارة خارجية البلاد ستحافظ على سرية المراسلات مع الولايات المتحدة طالما اقتضت المصالح الوطنية ذلك. 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T19:15+0000

2025-03-30T19:15+0000

2025-03-30T19:15+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن موقف وزارة الخارجية الإيرانية، أن “الحفاظ على سرية المفاوضات والمراسلات الدولية وعدم الكشف عن تفاصيل العمليات الدبلوماسية هو سلوك مهني وضروري لضمان الأمن القومي، وسيتم الحفاظ على السرية ما دامت مصلحة البلاد تقتضي ذلك”.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران ردت على رسالة الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20250330/بزشكيان-إيران-ترفض-في-رسالة-ردا-على-ترامب-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-واشنطن-1099076210.html

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