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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250330/بينها-دولتان-عربيتان-أكثر-7-دول-معاناة-لعام-2025-1099086311.html
بينها دولتان عربيتان.. أكثر 7 دول معاناة لعام 2025
بينها دولتان عربيتان.. أكثر 7 دول معاناة لعام 2025
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي تواصل فيها بعض الدول تصدرها لمؤشرات السعادة والرضا لدى شعوبها، تواجه دول أخرى ظروف قاسية وصعوبة في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية اللازمة... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T19:42+0000
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وتشير إحصائيات عام 2025، إلى أن هناك دول اجتمعت عليها جميع أشكال المعاناة المرتبطة بأزمات اقتصادية وحروب وصراعات داخلية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية، حسبما ذكر موقع "تيمبو كو".بورونديتعاني هذه الدولة من مزيج من الأزمات التي تشمل الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والانهيار الاقتصادي، الذي ينتج عنه تفشي البطالة وانهيار البنية التحتية، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر الدول الأكثر معاناة في 2025.جنوب السودانتواجه هذه الدولة ما يمكن وصفه بـ"دوامة صراعات داخلية" منذ استقلالها عن السودان عام 2011، حيث أصبح ملايين السكان يعانون من النزوح والمجاعة والفقر الذي تمثل نسبته 60 في المئة من سكان البلاد، مما يجعلها في المرتبة الثانية عالميا بين الدول الأكثر معاناة في العالم.أفغانستانأصبحت أفغانستان ساحة للحروب والنزاعات منذ عقود كان بدايتها مع الاتحاد السوفيتي ثم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن جاء حكم طالبان، واستمرار المعاناة الاقتصادية التي تضرب البلاد ما جعل نسبة الجوع تقدر بـ95 في المئة من نسبة السكان، وهو ما يجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.سورياتسبب الأحداث التي شهدتها سوريا منذ 2011 في تشريد نحو 14 مليون شخص وتدمير نحو 70 في المئة من البنية التحتية، وهو نتج عنه أزمة اقتصادية طاحنة جعلت البلاد في المرتبة الـ4 عالميا على مؤشر المعاناة.ملاويتعد من أفقر دول العالم ويعيش نحو 70 في المئة من سكانها تحت خط الفقر ويعتمدون على الزراعة التقليدية دون أن يكون لديهم استثمارات أو حتى منافذ بحرية، في ذات الوقت الذي يواجهون فيه نقصا في الخدمات الأساسية، ما يجعل هذه الدولة في المرتبة الخامسة على مؤشر المعاناة.اليمنتسببت الحروب التي يواجهها اليمن منذ نحو عقد من الزمان في معاناة شعبه من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ليصبح في المرتبة الـ6 عالميا على مؤشر المعاناة، خاصة أن نحو 80 في المئة من سكانه يواجهون الجوع.جمهورية أفريقيا الوسطىتعيش أفريقيا الوسطى في حلقة مفرغة من الجوع والفقر والعنف الطائفي الذي أجبر 25 في المئة من سكانها على النزوح وتسبب في تدمير القطاعات الحيوية في البلاد، ما جعلها في المرتبة الـ7 عالميا على مؤشر المعاناة.
https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار جنوب السودان, الحرب على اليمن
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار جنوب السودان, الحرب على اليمن

بينها دولتان عربيتان.. أكثر 7 دول معاناة لعام 2025

19:42 GMT 30.03.2025
© Getty Images / Christophe Boisvieuxمعاناة سكان اليمن
معاناة سكان اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Getty Images / Christophe Boisvieux
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في الوقت الذي تواصل فيها بعض الدول تصدرها لمؤشرات السعادة والرضا لدى شعوبها، تواجه دول أخرى ظروف قاسية وصعوبة في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية اللازمة لحياة مواطنيها.
وتشير إحصائيات عام 2025، إلى أن هناك دول اجتمعت عليها جميع أشكال المعاناة المرتبطة بأزمات اقتصادية وحروب وصراعات داخلية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية، حسبما ذكر موقع "تيمبو كو".

بوروندي

تعاني هذه الدولة من مزيج من الأزمات التي تشمل الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والانهيار الاقتصادي، الذي ينتج عنه تفشي البطالة وانهيار البنية التحتية، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر الدول الأكثر معاناة في 2025.
دينق دينق أكون رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"
9 مارس, 14:21 GMT

جنوب السودان

تواجه هذه الدولة ما يمكن وصفه بـ"دوامة صراعات داخلية" منذ استقلالها عن السودان عام 2011، حيث أصبح ملايين السكان يعانون من النزوح والمجاعة والفقر الذي تمثل نسبته 60 في المئة من سكان البلاد، مما يجعلها في المرتبة الثانية عالميا بين الدول الأكثر معاناة في العالم.

أفغانستان

أصبحت أفغانستان ساحة للحروب والنزاعات منذ عقود كان بدايتها مع الاتحاد السوفيتي ثم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن جاء حكم طالبان، واستمرار المعاناة الاقتصادية التي تضرب البلاد ما جعل نسبة الجوع تقدر بـ95 في المئة من نسبة السكان، وهو ما يجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.

سوريا

تسبب الأحداث التي شهدتها سوريا منذ 2011 في تشريد نحو 14 مليون شخص وتدمير نحو 70 في المئة من البنية التحتية، وهو نتج عنه أزمة اقتصادية طاحنة جعلت البلاد في المرتبة الـ4 عالميا على مؤشر المعاناة.
الدولار المزور يربك الأسواق السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
أزمة من العيار الثقيل… الدولار المزور يربك الأسواق السورية... صور
2 يناير, 15:11 GMT

ملاوي

تعد من أفقر دول العالم ويعيش نحو 70 في المئة من سكانها تحت خط الفقر ويعتمدون على الزراعة التقليدية دون أن يكون لديهم استثمارات أو حتى منافذ بحرية، في ذات الوقت الذي يواجهون فيه نقصا في الخدمات الأساسية، ما يجعل هذه الدولة في المرتبة الخامسة على مؤشر المعاناة.

اليمن

تسببت الحروب التي يواجهها اليمن منذ نحو عقد من الزمان في معاناة شعبه من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ليصبح في المرتبة الـ6 عالميا على مؤشر المعاناة، خاصة أن نحو 80 في المئة من سكانه يواجهون الجوع.
أطفال يمنيون يجلسون في مخيم جو النسيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب الشمالية، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
الحكومة اليمنية تحذر من انزلاق أوضاع النازحين في مأرب إلى حد المجاعة
16 مارس 2023, 16:41 GMT

جمهورية أفريقيا الوسطى

تعيش أفريقيا الوسطى في حلقة مفرغة من الجوع والفقر والعنف الطائفي الذي أجبر 25 في المئة من سكانها على النزوح وتسبب في تدمير القطاعات الحيوية في البلاد، ما جعلها في المرتبة الـ7 عالميا على مؤشر المعاناة.
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