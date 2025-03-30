دراسة تحذر من انخفاض خطير في مستويات الأكسجين ببحيرات العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250330/دراسة-تحذر-من-انخفاض-خطير-في-مستويات-الأكسجين-ببحيرات-العالم-1099074646.html
دراسة تحذر من انخفاض خطير في مستويات الأكسجين ببحيرات العالم
دراسة تحذر من انخفاض خطير في مستويات الأكسجين ببحيرات العالم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن تراجع مقلق في مستويات الأكسجين ببحيرات العالم، حيث فقدت المياه السطحية 5.5% من أكسجينها بين عامي 1980 و2017، بينما بلغت الخسارة في... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T11:08+0000
2025-03-30T11:08+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089506471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5baa91977bb620b45c70d15ad597d632.jpg
وقال موقع "ساينس أليرت": إن فريقا بحثيا بقيادة الجغرافي ييبو تشانغ من الأكاديمية الصينية للعلوم حلل بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات المناخية لـ15,535 بحيرة، واكتشف أن أكثر من 80% منها تعاني من نقص في الأكسجين، وأظهرت النتائج أن 85% من هذه البحيرات شهدت زيادة مطردة في أيام موجات الحر السنوية بين 2003 و2023.وحسب الباحثين أن موجات الحر ساهمت بنسبة 7.7% من فقدان الأكسجين، بسبب التقلبات السريعة في قابلية ذوبان الأكسجين في الماء، بينما أرجعوا 10% أخرى من الخسارة إلى تفاقم ظاهرة ازدهار الطحالب، الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات من الأسمدة ومخلفات الماشية. ويحذر العلماء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى فقدان البحيرات لما يصل إلى 9% من أكسجينها بحلول نهاية القرن تحت أسوأ سيناريوهات تغير المناخ. وتغطي البحيرات الطبيعية والاصطناعية حوالي 5 ملايين كيلومتر مربع من سطح الأرض، وتضم أنظمة بيئية فريدة.يؤدي انخفاض الأكسجين الذائب إلى خلق "مناطق ميتة" غير صالحة للحياة البرية، ويتسبب في نفوق جماعي للكائنات المائية، كما حدث لثعابين البحر في نيوزيلندا وسمك موراي كود في أستراليا، وأنواع عديدة من الأسماك والمحار في بولندا وألمانيا.كما تعاني البحيرات من زيادة التبخر بسبب ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، مما يسرع دورة المياه على الأرض ويسبب تقلبات حادة بين الجفاف الشديد والفيضانات، وتشكل هذه الاضطرابات تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، بعد أن دمرت بالفعل رابع أكبر بحيرة في العالم. بالإضافة إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، يقترح الخبراء الحد من النفايات الزراعية التي تصل إلى المسطحات المائية، ويوضح عالم البيئة شاي كون لوكالة شينخوا: "يمكن لزراعة النباتات المغمورة وإنشاء الأراضي الرطبة أن يساعدا في استعادة النظم البيئية للبحيرات".
https://sarabic.ae/20250322/مدن-عالمية-تطفئ-أنوارها-اليوم-في-ساعة-الأرض-دعما-لحماية-المناخ-1098855566.html
https://sarabic.ae/20241219/اكتشاف-بحيرة-متجمدة-يعتبرها-العلماء-كبسولة-زمنية-1095969968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089506471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a86de2a91c01d2dc8b106c57054ae69a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
منوعات, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

دراسة تحذر من انخفاض خطير في مستويات الأكسجين ببحيرات العالم

11:08 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Elizabeth Dalzielبحيرة نامتسو في التبت
بحيرة نامتسو في التبت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن تراجع مقلق في مستويات الأكسجين ببحيرات العالم، حيث فقدت المياه السطحية 5.5% من أكسجينها بين عامي 1980 و2017، بينما بلغت الخسارة في المياه العميقة 18.6%. وتفوق سرعة هذا الانخفاض في بعض البحيرات تسعة أضعاف ما يتم تسجيله في المحيطات.
وقال موقع "ساينس أليرت": إن فريقا بحثيا بقيادة الجغرافي ييبو تشانغ من الأكاديمية الصينية للعلوم حلل بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات المناخية لـ15,535 بحيرة، واكتشف أن أكثر من 80% منها تعاني من نقص في الأكسجين، وأظهرت النتائج أن 85% من هذه البحيرات شهدت زيادة مطردة في أيام موجات الحر السنوية بين 2003 و2023.
ساعة الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مجتمع
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
22 مارس, 12:27 GMT
وحسب الباحثين أن موجات الحر ساهمت بنسبة 7.7% من فقدان الأكسجين، بسبب التقلبات السريعة في قابلية ذوبان الأكسجين في الماء، بينما أرجعوا 10% أخرى من الخسارة إلى تفاقم ظاهرة ازدهار الطحالب، الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات من الأسمدة ومخلفات الماشية.
ويحذر العلماء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى فقدان البحيرات لما يصل إلى 9% من أكسجينها بحلول نهاية القرن تحت أسوأ سيناريوهات تغير المناخ. وتغطي البحيرات الطبيعية والاصطناعية حوالي 5 ملايين كيلومتر مربع من سطح الأرض، وتضم أنظمة بيئية فريدة.
بحيرة متجمدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
مجتمع
اكتشاف بحيرة متجمدة يعتبرها العلماء "كبسولة زمنية"
19 ديسمبر 2024, 12:55 GMT
يؤدي انخفاض الأكسجين الذائب إلى خلق "مناطق ميتة" غير صالحة للحياة البرية، ويتسبب في نفوق جماعي للكائنات المائية، كما حدث لثعابين البحر في نيوزيلندا وسمك موراي كود في أستراليا، وأنواع عديدة من الأسماك والمحار في بولندا وألمانيا.
كما تعاني البحيرات من زيادة التبخر بسبب ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، مما يسرع دورة المياه على الأرض ويسبب تقلبات حادة بين الجفاف الشديد والفيضانات، وتشكل هذه الاضطرابات تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، بعد أن دمرت بالفعل رابع أكبر بحيرة في العالم.
بالإضافة إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، يقترح الخبراء الحد من النفايات الزراعية التي تصل إلى المسطحات المائية، ويوضح عالم البيئة شاي كون لوكالة شينخوا: "يمكن لزراعة النباتات المغمورة وإنشاء الأراضي الرطبة أن يساعدا في استعادة النظم البيئية للبحيرات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала