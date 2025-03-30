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مستنقع "يبتلع" مدرعة أمريكية بداخلها 4 جنود ماتوا اختناقا... فيديو
مستنقع "يبتلع" مدرعة أمريكية بداخلها 4 جنود ماتوا اختناقا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأميركي، أن مئات الجنود وعمال الطوارئ يتسابقون للعثور على أربعة جنود أميركيين فقدوا خلال مهمة تدريبية قرب حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، بعد العثور... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T12:32+0000
2025-03-30T12:32+0000
العالم
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ليتوانيا
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الجيش الأميركي يكافح مع السلطات الليتوانية في عملية بحث شاقة عن مدرعة أميركية ابتلعها مستنقع من الطين والماء في ليتوانيا، وبداخلها طاقم من 4 جنود أميركيين، قضوا اختناقا، ولم يتم العثور على جثثهم للآن.المركبة من طراز "M88 recovery vehicle". وينتمي الجنود إلى اللواء الأول، فرقة المشاة الثالثة.شارك جنود أمريكيون وليتوانيون، ومسؤولون من جهات إنفاذ القانون، ومروحيات عسكرية ليتوانية وفرق غوص في عملية المسح الزلزالي، التي استمرت حتى يوم الخميس "دون توقف"، وفقًا للجيش الأمريكي. وخاضت فرق البحث البري غابات كثيفة ومناطق مستنقعية، مما "عقّد جهود الإنقاذ".المنطقة المحيطة بالموقع رطبة ومستنقعية كبيرة، ولا تتحمل وزن المعدات اللازمة لانتشال المركبة البالغ وزنها 70 طنا دون تحسينات هندسية كبيرة، كما ولأن تجفيف المنطقة بطيء وشاق بسبب تسرب المياه الجوفية. ويتم حاليا إرسال طاقم غوص من البحرية الأميركية المتمركزة في إسبانيا. كما تطوعت القوات المسلحة البولندية لإرسال مهندسين ومعدات إضافية و150 فردا للمساعدة، بحسب ما قال اللواء كيرتس تيلور، قائد الفرقة المدرعة الأولى، والذي نوقع أن تكون المهمة طويلة وصعبة في معرض قوله إن فقدان الجنود حدث في منطقة قريبة من بلدة Pabradė البعيدة أقل من 10 كيلومترات عن الحدود مع بيلاروسيا.
https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الأمريكي-يوقف-تجنيد-المتحولين-جنسيا-بقرار-فوري-1097791869.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ليتوانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ليتوانيا

مستنقع "يبتلع" مدرعة أمريكية بداخلها 4 جنود ماتوا اختناقا... فيديو

12:32 GMT 30.03.2025
© Christopher Saundersاللجيش الأمريكي إلى جانب أفراد من الجيش الليتواني يحاولون إخراج أربعة جنود أمريكيين من مدرعة تابعة للجيش الأمريكي مغمورة تحت عدة أمتار في مستنقع
اللجيش الأمريكي إلى جانب أفراد من الجيش الليتواني يحاولون إخراج أربعة جنود أمريكيين من مدرعة تابعة للجيش الأمريكي مغمورة تحت عدة أمتار في مستنقع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Christopher Saunders
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أعلن الجيش الأميركي، أن مئات الجنود وعمال الطوارئ يتسابقون للعثور على أربعة جنود أميركيين فقدوا خلال مهمة تدريبية قرب حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، بعد العثور على مركبتهم المدرعة مغمورة في مسطح مائي.
الجيش الأميركي يكافح مع السلطات الليتوانية في عملية بحث شاقة عن مدرعة أميركية ابتلعها مستنقع من الطين والماء في ليتوانيا، وبداخلها طاقم من 4 جنود أميركيين، قضوا اختناقا، ولم يتم العثور على جثثهم للآن.

ويكافح الجيش الأميركي مع السلطات المحلية، لتجفيف منطقة المستنقعات، بعد أن عثر على المدرعة مغمورة بالطين على عمق 4 أمتار، إلا أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من دخولها لانتشال جثث القتلى الأربعة بعد جلب رافعات ومضخات كبيرة السعة وأكثر من 30 طنا من الحصى للمساعدة بتصريف المياه، وحفر الطين، وسحب المركبة.

المركبة من طراز "M88 recovery vehicle". وينتمي الجنود إلى اللواء الأول، فرقة المشاة الثالثة.

قالت القوات المسلحة الليتوانية في بيان يوم الأربعاء إن الجنود فقدوا في منطقة تدريب بالقرب من مدينة بابراد في حوالي الساعة 4:45 مساءً يوم الثلاثاء .

شارك جنود أمريكيون وليتوانيون، ومسؤولون من جهات إنفاذ القانون، ومروحيات عسكرية ليتوانية وفرق غوص في عملية المسح الزلزالي، التي استمرت حتى يوم الخميس "دون توقف"، وفقًا للجيش الأمريكي. وخاضت فرق البحث البري غابات كثيفة ومناطق مستنقعية، مما "عقّد جهود الإنقاذ".
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المنطقة المحيطة بالموقع رطبة ومستنقعية كبيرة، ولا تتحمل وزن المعدات اللازمة لانتشال المركبة البالغ وزنها 70 طنا دون تحسينات هندسية كبيرة، كما ولأن تجفيف المنطقة بطيء وشاق بسبب تسرب المياه الجوفية.
ويتم حاليا إرسال طاقم غوص من البحرية الأميركية المتمركزة في إسبانيا. كما تطوعت القوات المسلحة البولندية لإرسال مهندسين ومعدات إضافية و150 فردا للمساعدة، بحسب ما قال اللواء كيرتس تيلور، قائد الفرقة المدرعة الأولى، والذي نوقع أن تكون المهمة طويلة وصعبة في معرض قوله إن فقدان الجنود حدث في منطقة قريبة من بلدة Pabradė البعيدة أقل من 10 كيلومترات عن الحدود مع بيلاروسيا.
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