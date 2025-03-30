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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/مصدر-فوج-القوات-الخاصة-الأوكرانية-يفر-من-مواقعه-في-بلدة-غويفو-1099074495.html
مصدر: فوج القوات الخاصة الأوكرانية يفر من مواقعه في بلدة غويفو
مصدر: فوج القوات الخاصة الأوكرانية يفر من مواقعه في بلدة غويفو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في مجموعة قوات "الشمال" التابعة للجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بفرار فوج النخبة السادس لدى القوات الخاصة الأوكرانية من بلدة غويفو في مقاطعة كورسك. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T11:11+0000
2025-03-30T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر، إن "الفوج السادس من قوات العمليات الخاصة "رينجرز" قد فرّ من هناك (غويفو) منذ فترة طويلة، ولم يتبق الآن سوى وحدات البنادق".وتم إنشاء هذا الفوج في عام 2024 وفقًا لمعايير حلف "الناتو"، حيث تعتبر قوات "رينجرز" بمثابة وحدات استطلاع في العمق مصممة لعمليات التخريب خلف الخطوط وبالتالي، يركز هذا الفوج على القيام بأعمال تخريبية على الأراضي الروسية.وفي مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجوماً واسع النطاق على القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك، واستعادت القوات الروسية مدينة سودزا وعدد من المناطق السكنية الأخرى.وتقوم وحدات روسية من مجموعة قوات الشمال في الوقت الحالي بتنفيذ عمليات هجومية وطرد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية من جميع أنحاء المنطقة.
https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html
https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوغوليفكا-في-مقاطعة-كورسك-1099026519.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

مصدر: فوج القوات الخاصة الأوكرانية يفر من مواقعه في بلدة غويفو

11:11 GMT 30.03.2025
© Sputnik تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك
 تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مصدر في مجموعة قوات "الشمال" التابعة للجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بفرار فوج النخبة السادس لدى القوات الخاصة الأوكرانية من بلدة غويفو في مقاطعة كورسك.
وقال المصدر، إن "الفوج السادس من قوات العمليات الخاصة "رينجرز" قد فرّ من هناك (غويفو) منذ فترة طويلة، ولم يتبق الآن سوى وحدات البنادق".

وأوضح المصدر أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تسحب مرة أخرى وحدات النخبة الخاصة بها مسبقا وتتجنب إرسالها إلى خط التماس القتالي مع الجيش الروسي.

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر تجمع زابوروجيه السكني في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:19 GMT
وتم إنشاء هذا الفوج في عام 2024 وفقًا لمعايير حلف "الناتو"، حيث تعتبر قوات "رينجرز" بمثابة وحدات استطلاع في العمق مصممة لعمليات التخريب خلف الخطوط وبالتالي، يركز هذا الفوج على القيام بأعمال تخريبية على الأراضي الروسية.
وفي مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجوماً واسع النطاق على القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك، واستعادت القوات الروسية مدينة سودزا وعدد من المناطق السكنية الأخرى.
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة غوغوليفكا في مقاطعة كورسك
28 مارس, 09:41 GMT
وتقوم وحدات روسية من مجموعة قوات الشمال في الوقت الحالي بتنفيذ عمليات هجومية وطرد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية من جميع أنحاء المنطقة.
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