https://sarabic.ae/20250330/مصدر-فوج-القوات-الخاصة-الأوكرانية-يفر-من-مواقعه-في-بلدة-غويفو-1099074495.html
مصدر: فوج القوات الخاصة الأوكرانية يفر من مواقعه في بلدة غويفو
مصدر: فوج القوات الخاصة الأوكرانية يفر من مواقعه في بلدة غويفو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في مجموعة قوات "الشمال" التابعة للجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بفرار فوج النخبة السادس لدى القوات الخاصة الأوكرانية من بلدة غويفو في مقاطعة كورسك. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T11:11+0000
2025-03-30T11:11+0000
2025-03-30T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر، إن "الفوج السادس من قوات العمليات الخاصة "رينجرز" قد فرّ من هناك (غويفو) منذ فترة طويلة، ولم يتبق الآن سوى وحدات البنادق".وتم إنشاء هذا الفوج في عام 2024 وفقًا لمعايير حلف "الناتو"، حيث تعتبر قوات "رينجرز" بمثابة وحدات استطلاع في العمق مصممة لعمليات التخريب خلف الخطوط وبالتالي، يركز هذا الفوج على القيام بأعمال تخريبية على الأراضي الروسية.وفي مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجوماً واسع النطاق على القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك، واستعادت القوات الروسية مدينة سودزا وعدد من المناطق السكنية الأخرى.وتقوم وحدات روسية من مجموعة قوات الشمال في الوقت الحالي بتنفيذ عمليات هجومية وطرد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية من جميع أنحاء المنطقة.
https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html
https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوغوليفكا-في-مقاطعة-كورسك-1099026519.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
مصدر: فوج القوات الخاصة الأوكرانية يفر من مواقعه في بلدة غويفو
أفاد مصدر في مجموعة قوات "الشمال" التابعة للجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بفرار فوج النخبة السادس لدى القوات الخاصة الأوكرانية من بلدة غويفو في مقاطعة كورسك.
وقال المصدر، إن "الفوج السادس من قوات العمليات الخاصة "رينجرز" قد فرّ من هناك (غويفو) منذ فترة طويلة، ولم يتبق الآن سوى وحدات البنادق".
وأوضح المصدر أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تسحب مرة أخرى وحدات النخبة الخاصة بها مسبقا وتتجنب إرسالها إلى خط التماس القتالي مع الجيش الروسي.
وتم إنشاء هذا الفوج في عام 2024 وفقًا لمعايير حلف "الناتو"، حيث تعتبر قوات "رينجرز" بمثابة وحدات استطلاع في العمق مصممة لعمليات التخريب خلف الخطوط وبالتالي، يركز هذا الفوج على القيام بأعمال تخريبية
على الأراضي الروسية.
وفي مارس/آذار، شن الجيش الروسي هجوماً واسع النطاق على القوات الأوكرانية مقاطعة كورسك، واستعادت القوات الروسية مدينة سودزا وعدد من المناطق السكنية الأخرى.
وتقوم وحدات روسية من مجموعة قوات الشمال في الوقت الحالي بتنفيذ عمليات هجومية وطرد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية من جميع أنحاء المنطقة.