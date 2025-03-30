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نتنياهو يأمر الموساد بالبحث عن دول لاستقبال سكان غزة
نتنياهو يأمر الموساد بالبحث عن دول لاستقبال سكان غزة
سبوتنيك عربي
كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" بالبحث عن دول تقبل استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T12:41+0000
2025-03-30T12:41+0000
إسرائيل
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وذكر تقرير أمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الموساد أجرى اتصالات سرية مع دول أفريقية من بينها الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.وأوضح التقرير أن تعليمات نتنياهو، جاءت بعدما شعر أن الولايات المتحدة لم تعمل بشكل فعلي لتنفيذ خطة ترامب.ووفقا للتقرير، فإن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يركز حاليا على جهود التوصل على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن سوريا والسودان ومنطقة صوماليلاند الانفصالية في الصومال تعتبر وجهات محتملة لنقل سكان غزة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.فيما أقرت الحكومة الإسرائيلية تشكيل إدارة خاصة في وزارة الدفاع لمتابعة ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين إلى دول أخرى.يشار إلى أنه رغم الضغوط الإسرائيلية، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال الفلسطينيين، فيما ترفض السلطة الفلسطينية، والدول العربية، ومعظم الدول الغربية أي خطط لترحيل سكان غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20250323/إسرائيل-تنشئ-إدارة-تشرف-على-مغادرة-سكان-غزة-طواعية-إلى-دولة-ثالثة-1098866788.html
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إسرائيل, أفريقيا, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أفريقيا, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يأمر الموساد بالبحث عن دول لاستقبال سكان غزة

12:41 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Abir Sultan
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كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" بالبحث عن دول تقبل استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكر تقرير أمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الموساد أجرى اتصالات سرية مع دول أفريقية من بينها الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
وأوضح التقرير أن تعليمات نتنياهو، جاءت بعدما شعر أن الولايات المتحدة لم تعمل بشكل فعلي لتنفيذ خطة ترامب.
ووفقا للتقرير، فإن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يركز حاليا على جهود التوصل على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة
23 مارس, 06:26 GMT
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن سوريا والسودان ومنطقة صوماليلاند الانفصالية في الصومال تعتبر وجهات محتملة لنقل سكان غزة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.
فيما أقرت الحكومة الإسرائيلية تشكيل إدارة خاصة في وزارة الدفاع لمتابعة ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين إلى دول أخرى.
يشار إلى أنه رغم الضغوط الإسرائيلية، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال الفلسطينيين، فيما ترفض السلطة الفلسطينية، والدول العربية، ومعظم الدول الغربية أي خطط لترحيل سكان غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
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