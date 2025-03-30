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https://sarabic.ae/20250330/6-دول-ترحب-بإعلان-تشكيل-الحكومة-السورية-الجديدة--1099079716.html
6 دول ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
6 دول ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
رحبت عدة دول بتشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كشف عنها أمس السبت، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يشغل فيها منصب رئيس وزراء أيضا. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T14:40+0000
2025-03-30T14:41+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الحكومة السورية
دمشق
أحمد الشرع
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وأعربت دول عربية وأجنبية عن دعمها للحكومة السورية الجديدة وعن تطلعها للتعاون معها في مختلف المجالات، وهذه الدول هي:1. السعوديةأعلنت الخارجية السعودية، أن "المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وتؤكد تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة".2. الإماراتقالت وكالة الأنباء الإماراتية: "بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".3. الأردنأعربت الخارجية الأردنية أن الأردن يعرب عن أمله في "أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة، ونؤكد حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة وإستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين".4. قطرقالت الخارجية القطرية إن الدوحة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتعرب عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات، وعن تطلعها للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين.5. تركيااعتبرت الخارجية التركية أن "هذه الخطوة تظهر إرادة الحكومة السورية في المضي قدمًا في عملية الانتقال السياسي بقيادة السوريين، وبفهم شامل. تركيا تواصل دعم العملية السياسية الشاملة والحاضنة للجميع والتي تعتبر ركيزة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا".6. ألمانياأعلن المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتشكيل حكومة جديدة في سوريا، مؤكدا استعداد بلاده لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم وعلى أن "الشمولية والعدالة والانفتاح على الشركاء ضرورية لتحقيق تطلعات الثورة".وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الحكومة السورية, دمشق, أحمد الشرع
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الحكومة السورية, دمشق, أحمد الشرع

6 دول ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

14:40 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 14:41 GMT 30.03.2025)
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
رحبت عدة دول بتشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كشف عنها أمس السبت، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يشغل فيها منصب رئيس وزراء أيضا.
وأعربت دول عربية وأجنبية عن دعمها للحكومة السورية الجديدة وعن تطلعها للتعاون معها في مختلف المجالات، وهذه الدول هي:
1. السعودية
أعلنت الخارجية السعودية، أن "المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وتؤكد تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة".
2. الإمارات
قالت وكالة الأنباء الإماراتية: "بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".
3. الأردن
أعربت الخارجية الأردنية أن الأردن يعرب عن أمله في "أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة، ونؤكد حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة وإستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين".
4. قطر
قالت الخارجية القطرية إن الدوحة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتعرب عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات، وعن تطلعها للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين.
5. تركيا
اعتبرت الخارجية التركية أن "هذه الخطوة تظهر إرادة الحكومة السورية في المضي قدمًا في عملية الانتقال السياسي بقيادة السوريين، وبفهم شامل. تركيا تواصل دعم العملية السياسية الشاملة والحاضنة للجميع والتي تعتبر ركيزة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا".
6. ألمانيا
أعلن المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتشكيل حكومة جديدة في سوريا، مؤكدا استعداد بلاده لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم وعلى أن "الشمولية والعدالة والانفتاح على الشركاء ضرورية لتحقيق تطلعات الثورة".

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.

وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".
شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
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