أهم المعلومات عن الحكومة السورية الجديدة
06:41 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 30.03.2025)
© Photo / sanaالحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع
© Photo / sana
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أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء يوم أمس السبت، تأليف حكومة جديدة، مؤكدا أن سوريا تشهد مرحلة جديدة من تاريخها، و أنه لن يتهاونَ في محاربة الظلم.
جاء ذلك في كلمة له، خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، حسبما ذكرت الرئاسة السورية في بيان على "تليغرام".
وأوضح الشرع أن سوريا تمر بلحظةٍ فارقة تشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية، في ذات الوقت الذي تواجه فيه تحدياتٍ عظيمة تتطلب التلاحمَ والوحدة بين أبناء شعبها.
وقال الشرع: "نواجه تحديات كبيرة تتطلب منا الوحدة، هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
أمس, 20:55 GMT
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
وتم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية. وتعيين هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس السابق بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الحكومة الجديدة:
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني
وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة
وزير الداخلية أنس خطاب
وزير العدل مظهر الويس
وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري
وزير الصحة مصعب نزال العلي
وزير التعليم العالي مروان الحلبي
وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو
وزير النقل يعرب بدر
وزير الإعلام حمزة مصطفى
وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات
وزير الطاقة محمد البشير
وزير المالية محمد يسر برنية
وزير الاقتصاد نضال الشعار
وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني
وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح (رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث).
وزير الاتصالات عبد السلام هيكل
وزير الثقافة محمد صالح
وزير الزراعة أمجد بدر
وزير الأشغال والإسكان مصطفى عبد الرزاق
وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض
وزير السياحة مازن الصالحاني
وزير التنمية محمد اسكاف
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تعليق العمل بالدستور السابق وحل مجلس الشعب.