https://sarabic.ae/20250329/الشرع-سوريا-تشهد-ميلاد-مرحلة-جديدة-في-مسيرتها-الوطنية-1099067252.html

الشرع: سوريا تشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية

الشرع: سوريا تشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن سوريا تشهد مرحلة جديدة من تاريخها، مؤكدا أنه لن يتهاونَ في محاربة الظلم. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، حسبما ذكرت الرئاسة السورية في بيان على "تليغرام".وأوضح الشرع أن سوريا تمر بلحظةٍ فارقة تشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية، في ذات الوقت الذي تواجه فيه تحدياتٍ عظيمة تتطلب التلاحمَ والوحدة بين أبناء شعبها.وتابع: "أحمل آمال شعبنا وطموحاته التي تعانق السماء في يوم نشهد فيه بداية نستلهمُ فيها من ماضينا العظيم، لنمضيَ معًا نحو المستقبلِ الذي نستحقه، بإرادةٍ قويةٍ وعزمٍ لا يلين".وقال الرئيس السوري أحمد الشرع: "مسؤوليتنا جميعًا، حكومةً وشعبًا، أن نعملَ معًا من أجل بناء هذا الوطن، ولن نسمحَ للفسادِ أن يتسللَ إلى مؤسساتِنا، ولن نتهاونَ في محاربةِ الظلم".وأردف: "سنضاعف جهودنا في هذه المرحلة العصيبة لمواجهة كل حدث يتعرض له شعبنا"، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث".وتابع: "سنعمل على بناء نظام استجابة سريع وفعال لأي حالة طارئة، سواء كانت طبيعية أو إنسانية، لضمان حماية المواطنين وتوفير الإغاثة الفورية".وتولى الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق.

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