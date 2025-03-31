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الحكومة العراقية تنفي شائعة متداولة بشأن عيد الفطر
الحكومة العراقية تنفي شائعة متداولة بشأن عيد الفطر
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، شائعة تم تداولها مؤخرا بشأن تحديد موعد عيد الفطر في البلاد. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T09:39+0000
2025-03-31T09:39+0000
عيد الفطر
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
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وذكرت أنباء عبر مواقع التواصل، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تدخل في تحديد أيام إجازة عيد الفطر في البلاد.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن "الحديث عن تدخل الحكومة أو رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن تثبيت رؤية الهلال وتحديد يوم عيد الفطر المبارك، عارٍ عن الصحة ولا أساس له"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع مؤكدا أن "رئيس الوزراء العراقي يؤمن ويعمل بمنح المؤسسات الدينية حقها ومساحتها في هذا المجال الخاص بها حصرا وينأى بنفسه عن هذه الأمور، كونها تعود الى تقدير مراجع الدين والفقهاء والمؤسسات الشرعية فهي المعنية لوحدها في تحديد المواعيد والمسائل الشرعية، ويشدد على احترام جميع القناعات في إطار مساحة جميع معتقدات أبناء الشعب العراق".كما أعرب العوادي عن أسفه في أن "يعمل بعض السياسيين على زج المؤسسات الدينية في حلبة الصراع على النفوذ والمناصب"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20250329/دول-عربية-وإسلامية-تعلن-يوم-غد-الأحد-أول-أيام-عيد-الفطر-المبارك-1099064035.html
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عيد الفطر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
عيد الفطر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الحكومة العراقية تنفي شائعة متداولة بشأن عيد الفطر

09:39 GMT 31.03.2025
© Photo / Unsplash/ Bhavya Patelمئذنة مسجد
مئذنة مسجد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
مئذنة مسجد
© Photo / Unsplash/ Bhavya Patel
تابعنا عبر
نفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، شائعة تم تداولها مؤخرا بشأن تحديد موعد عيد الفطر في البلاد.
وذكرت أنباء عبر مواقع التواصل، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تدخل في تحديد أيام إجازة عيد الفطر في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن "الحديث عن تدخل الحكومة أو رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن تثبيت رؤية الهلال وتحديد يوم عيد الفطر المبارك، عارٍ عن الصحة ولا أساس له"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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29 مارس, 16:06 GMT
وتابع مؤكدا أن "رئيس الوزراء العراقي يؤمن ويعمل بمنح المؤسسات الدينية حقها ومساحتها في هذا المجال الخاص بها حصرا وينأى بنفسه عن هذه الأمور، كونها تعود الى تقدير مراجع الدين والفقهاء والمؤسسات الشرعية فهي المعنية لوحدها في تحديد المواعيد والمسائل الشرعية، ويشدد على احترام جميع القناعات في إطار مساحة جميع معتقدات أبناء الشعب العراق".
كما أعرب العوادي عن أسفه في أن "يعمل بعض السياسيين على زج المؤسسات الدينية في حلبة الصراع على النفوذ والمناصب"، بحسب قوله.
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