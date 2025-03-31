https://sarabic.ae/20250331/بسكويت-بخصائص-الخضروات-والفواكه-الطازجة-1099102552.html

بسكويت بخصائص الخضروات والفواكه الطازجة

بسكويت بخصائص الخضروات والفواكه الطازجة

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي في جامعة رازوموفسكي الطبية الحكومية في مدينة ساراتوف الروسية، أن الباحثين في الجامعة حققوا نجاحًا من خلال إنتاج بسكويت من الفاكهة والخضروات،... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T11:58+0000

2025-03-31T11:58+0000

2025-03-31T12:33+0000

مجتمع

علوم

روسيا

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أصبحت وتيرة الحياة المعاصرة والمتسارعة تجعل من الصعب استهلاك الكمية اليومية الموصى بها من الفواكه والخضروات والأعشاب الخضراء.وقام المتخصصون من الجامعة بهدف حل هذه المشكلة، بتصميم منتج، الذي وبحسب قولهم، ليس له نظائر في روسيا، في إشارة إلى إن بسكويت الفاكهة والخضروات، الذي تم إنتاجه في الجامعة، يتمتع بذات تأثير الفواكه والخضروات الطازجة، حيث يعمل على تحسين الحركة الدودية للأمعاء ويسهم في تعزيز نمو البكتيريا الدقيقة المفيدة.وبحسب قولها، فقد أظهرت الدراسات المخبرية أن البسكويت الذي تم إنتاجه يتمتع بنشاط مضاد للأكسدة، ويعتبر مصدرًا للألياف الغذائية والسكريات القليلة التعدد، وعبارة عن مغذيات المعينات الحيوية الطبيعية ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول.وأشارت ستريجيفسكايا إلى إن "منتجنا لا يحتوي على سكر أو دقيق أو أي إضافات أخرى، وإنما يتكون فقط من الفواكه والخضراوات، خاصة وإن البسكويت سهل التناول، فعند أكله مع الماء ينتفخ، ما يُعطي شعورًا بالشبع. علمًا أن هذه الحقيقة مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين يتحكمون بوزنهم وكمية السعرات الحرارية التي يتناولونها".وأكد الباحثون من جامعة رازوموفسكي الطبية الحكومية في مدينة ساراتوف الروسية، أنه لا يوجد حاليًا نظائر لهذا المنتج في السوق. وعلى عكس المنتجات المكوّنة من مكوّن واحد، فإن هذا النوع من البسكويت يجمع بين أنواع عدة من الفواكه والخضروات.أيّاً كان الأمر، تجري حاليًا دراسات سريرية لفحص تأثير هذا البسكويت على ميكروبات الأمعاء لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن. خاصة وأنه في هذه المرحلة، يخطط الباحثون لتوسيع خط الإنتاج من خلال إدراج أنواع مختلفة من المواد النباتية، وكذلك البقوليات، مثل العدس والفاصولياء، لخلق منتج من البسكويت عالي البروتين.دراسة تكشف عن نتيجة صادمة بشأن بديل شائع للسكر"صدمة علمية"... مضغ العلكة قد يعرض جسمك لكمية غير متوقعة من مادة خطيرة

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علوم, روسيا