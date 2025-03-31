https://sarabic.ae/20250331/تظاهرات-في-إسرائيل-احتجاجا-على-سياسة-الحكومة-1099119333.html
تظاهرات في إسرائيل احتجاجا على سياسة الحكومة
تظاهرات في إسرائيل احتجاجا على سياسة الحكومة
سبوتنيك عربي
أغلق متظاهرون شوارع محيطة بمبنى الكنيست في القدس الغربية، أمس الاثنين، احتجاجا على سياسات الحكومة الإسرائيلية. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T23:00+0000
2025-03-31T23:00+0000
2025-04-01T00:38+0000
إسرائيل
العالم
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القدس – سبوتنيك. ووفق هيئة البث الإسرائيلية "دعا المتظاهرون إلى وقف الحرب التي قالوا إنها تستمر من أجل سلامة الائتلاف الحاكم".وأغلق متظاهرون في وقت سابق شارع بيغن الرئيسي في القدس، في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة ومواصلة إقرار قوانين في إطار التغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن " المتظاهرين رفعوا شعارات تسأل عن موقف الحكومة الإسرائيلية من استعادة الأسرى، لا سيما بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب على غزة".وتدخلت الشرطة الإسرائيلية لفض المظاهرة، وأعادت فتح الشارع الذي يشكل الشريان الرئيسي لحركة السير، واعتقلت أربعة متظاهرين على ذمة التحقيق.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, العالم
تظاهرات في إسرائيل احتجاجا على سياسة الحكومة
23:00 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 00:38 GMT 01.04.2025)
أغلق متظاهرون شوارع محيطة بمبنى الكنيست في القدس الغربية، أمس الاثنين، احتجاجا على سياسات الحكومة الإسرائيلية.
القدس – سبوتنيك. ووفق هيئة البث الإسرائيلية "دعا المتظاهرون إلى وقف الحرب التي قالوا إنها تستمر من أجل سلامة الائتلاف الحاكم".
ووصل المتظاهرون في مسيرة إلى مقر إقامة نتنياهو، وقد حاولت الشرطة صدهم مستخدمة القوة.
وأغلق متظاهرون في وقت سابق شارع بيغن الرئيسي في القدس، في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة
على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة ومواصلة إقرار قوانين في إطار التغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن " المتظاهرين رفعوا شعارات تسأل عن موقف الحكومة الإسرائيلية من استعادة الأسرى، لا سيما بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب على غزة".
وتدخلت الشرطة الإسرائيلية لفض المظاهرة، وأعادت فتح الشارع الذي يشكل الشريان الرئيسي لحركة السير، واعتقلت أربعة متظاهرين على ذمة التحقيق.