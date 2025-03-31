https://sarabic.ae/20250331/تفاصيل-أول-محطة-كهرباء-في-العالم-تعمل-بالإيثانول-1099093007.html
تفاصيل أول محطة كهرباء في العالم تعمل بالإيثانول
تفاصيل أول محطة كهرباء في العالم تعمل بالإيثانول
سبوتنيك عربي
تشهد البرازيل حاليا اختبارات لاعتماد أول محطة في العالم لتوليد الكهرباء باستخدام "الإيثانول"، في خطوة تمثل تحولا بارزا في قطاع الطاقة المستدامة. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T08:29+0000
2025-03-31T08:29+0000
2025-03-31T08:31+0000
مجتمع
أخبار البرازيل
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وتتعاون مجموعة التكنولوجيا الفنلندية "وارتسيلا" مع شركة الطاقة البرازيلية "إنرجيتيكا سوابي" لاستكشاف إمكانيات استخدام "الإيثانول" في إنتاج الكهرباء على نطاق واسع.وتُجرى الاختبارات حاليا في محطة "سوابي 2" في مدينة ريسيفي، على الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل، حيث يتم تشغيل محرك يعمل بالإيثانول لتوصيل الطاقة إلى الشبكة، ومن المنتظر أن تضم هذه المحطة أول محرك مصمم خصيصا لتوليد الكهرباء باستخدام "الإيثانول"، مع خطط لإطلاق الاختبارات الفعلية في نيسان/ أبريل 2026، وفقا لموقع "Power Progress".ووفقا للمعلومات المتاحة، يُتوقع أن تعمل المحطة لمدة تصل إلى 4000 ساعة على مدى عامين، في إطار التجارب الجارية لتقييم جدوى التقنية الجديدة.من جانبه، أكد أندرس ليندبرج، رئيس شركة "وارتسيلا" للطاقة، أن هذه المبادرة قد تمثل نقلة نوعية في تطوير حلول الطاقة المستدامة، مشيرا إلى دورها في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. وتشتهر البرازيل بكونها من أكبر منتجي "الإيثانول" المستخرج من قصب السكر، حيث تعمل معظم السيارات الجديدة في البلاد بأنظمة وقود مزدوجة، تتيح استخدامها لمزيج من البنزين والإيثانول بأي نسبة.
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أخبار البرازيل
تفاصيل أول محطة كهرباء في العالم تعمل بالإيثانول
08:29 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 31.03.2025)
تشهد البرازيل حاليا اختبارات لاعتماد أول محطة في العالم لتوليد الكهرباء باستخدام "الإيثانول"، في خطوة تمثل تحولا بارزا في قطاع الطاقة المستدامة.
وتتعاون مجموعة التكنولوجيا الفنلندية "وارتسيلا" مع شركة الطاقة البرازيلية "إنرجيتيكا سوابي" لاستكشاف إمكانيات استخدام "الإيثانول" في إنتاج الكهرباء على نطاق واسع.
وتُجرى الاختبارات حاليا في محطة "سوابي 2" في مدينة ريسيفي، على الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل، حيث يتم تشغيل محرك يعمل بالإيثانول لتوصيل الطاقة إلى الشبكة، ومن المنتظر أن تضم هذه المحطة أول محرك مصمم خصيصا لتوليد الكهرباء باستخدام "الإيثانول"، مع خطط لإطلاق الاختبارات الفعلية في نيسان/ أبريل 2026، وفقا لموقع
"Power Progress".
ووفقا للمعلومات المتاحة، يُتوقع أن تعمل المحطة لمدة تصل إلى 4000 ساعة على مدى عامين، في إطار التجارب الجارية لتقييم جدوى التقنية الجديدة.
وفي هذا الصدد، صرح خوسيه فوستينو كانديدو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إنرجيتيكا سوابي 2"، قائلا: "رغم أن البرازيل تعد رائدة عالميا في إنتاج الإيثانول، إلا أن دوره المحتمل في توليد الكهرباء لم يحظَ بالاهتمام الكافي حتى الآن، ويهدف هذا المشروع إلى تغيير هذا الواقع عبر إجراء آلاف الساعات من الاختبارات لإبراز إمكانيات "الإيثانول" في منظومة الطاقة المستقبلية للبرازيل".
من جانبه، أكد أندرس ليندبرج، رئيس شركة "وارتسيلا" للطاقة، أن هذه المبادرة قد تمثل نقلة نوعية في تطوير حلول الطاقة المستدامة، مشيرا إلى دورها في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وأضاف: "يتميز الإيثانول بسهولة التوافر وسهولة النقل على مستوى العالم، ما يجعله خيارا واعدا لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة".
وتشتهر البرازيل بكونها من أكبر منتجي "الإيثانول" المستخرج من قصب السكر، حيث تعمل معظم السيارات الجديدة في البلاد بأنظمة وقود مزدوجة، تتيح استخدامها لمزيج من البنزين والإيثانول بأي نسبة.