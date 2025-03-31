https://sarabic.ae/20250331/مدينة-بنغازي-الليبية-تحتفل-بأول-أيام-عيد-الفطر-بتجمع-شبابي-مميز-صور-1099090727.html

مدينة بنغازي الليبية تحتفل بأول أيام عيد الفطر بتجمع شبابي مميز.. صور

مدينة بنغازي الليبية تحتفل بأول أيام عيد الفطر بتجمع شبابي مميز.. صور

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة بنغازي الليبية، اليوم الاثنين في أول أيام عيد الفطر، تجمعا شبابيا حاشدا، في لفتة تعكس روح التقارب الاجتماعي والحفاظ على الموروث الثقافي الليبي. 31.03.2025, سبوتنيك عربي

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وشارك المئات من شباب المدينة في هذا الحدث، الذي أصبح تقليدا سنويا يعكس فرحة العيد، إذ اجتمعوا في أجواء يسودها الودّ والبهجة، وسط تبادل التهاني والتعبير عن مشاعر الأخوة والتلاحم بين أبناء المجتمع.ويُعد هذا التجمع واحدًا من أبرز الفعاليات التي تميز الاحتفال بالعيد في بنغازي، إذ يحرص الشباب على إحيائه كجزء من العادات والتقاليد المرتبطة بهذه المناسبة، ما يعزز الروابط الاجتماعية ويؤكد على أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي الليبي.الاعتزاز بالهوية الليبيةمن جانبه، قال المنسق العام للتجمع حسن بن إسماعيل، إن "هذه الفكرة انطلقت قبل عدة أعوام بمبادرة بسيطة، إذ كانت البداية مجرد صورة جماعية تجمع شباب مدينة بنغازي بالزي التقليدي الليبي، بهدف تشجيع الشباب على الاحتفال بعيد الفطر والاعتزاز بالهوية الليبية وتراثها الأصيل".وأوضح المنسق أن "ما يميّز هذا الحدث هو إعادة إحياء ارتداء الزي الليبي بين الشباب، بعدما كان يقتصر في السابق على كبار السن".وأشار إلى أن "أجواء عيد الفطر في بنغازي أصبحت أكثر تميزا بفضل هذا التجمع، الذي يجمع الشباب بعد صلاة العيد في لقاء ودي، يُقام كل عام في أحد معالم المدينة المختلفة، في محاولة لإبراز الجمال الحضاري والتاريخي لبنغازي، وتقديمها بالشكل الذي يليق بها".

https://sarabic.ae/20250329/دول-عربية-وإسلامية-تعلن-يوم-غد-الأحد-أول-أيام-عيد-الفطر-المبارك-1099064035.html

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أخبار ليبيا اليوم, عيد الفطر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري