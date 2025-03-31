https://sarabic.ae/20250331/هنغاريا-تسعى-لرفع-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-عن-رجال-الأعمال-الروس-عثمانوف-ومازيبين-وفريدمان-1099087864.html
المجر تعلن سعيها لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن رجال الأعمال الروس عثمانوف ومازيبين وفريدمان
المجر تعلن سعيها لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن رجال الأعمال الروس عثمانوف ومازيبين وفريدمان
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن بلاده تسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على 9 مواطنين روس يمثلون مجتمع الأعمال، من بينهم... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T03:20+0000
2025-03-31T03:20+0000
2025-03-31T04:36+0000
هنغاريا
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تقدمنا بمبادرة بشأن استبعاد 9 أشخاص من القائمة (قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي).. من بينهم الشخص الذي ذكرتموه (فريدمان)، ومن بينهم أيضا السيد عثمانوف، والسيد مازيبين، وهم أشخاص من وجهة نظرنا لا ينبغي إدراجهم في القائمة، من الناحية القانونية".وأشار سيارتو إلى أن بلاده نجحت في إزالة أسماء 3 أشخاص من قائمة العقوبات، بما في ذلك وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياروف.وأوضح سيارتو، أنه لم يتم استبعاد دميتري مازيبين من القائمة بعد، بل تم استبعاد ابنه نيكيتا مازيبين، في وقت سابق، بناءً على قرار من المحكمة.
https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html
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هنغاريا, روسيا
المجر تعلن سعيها لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن رجال الأعمال الروس عثمانوف ومازيبين وفريدمان
03:20 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 04:36 GMT 31.03.2025)
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن بلاده تسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على 9 مواطنين روس يمثلون مجتمع الأعمال، من بينهم رجل الأعمال الروسي أليشير عثمانوف، وديمتري مازيبين، وميخائيل فريدمان.
موسكو – سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تقدمنا بمبادرة بشأن استبعاد 9 أشخاص من القائمة (قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي).. من بينهم الشخص الذي ذكرتموه (فريدمان)، ومن بينهم أيضا السيد عثمانوف، والسيد مازيبين، وهم أشخاص من وجهة نظرنا لا ينبغي إدراجهم في القائمة، من الناحية القانونية
".
وأشار سيارتو إلى أن بلاده نجحت في إزالة أسماء 3 أشخاص من قائمة العقوبات، بما في ذلك وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياروف.
وأوضح سيارتو، أنه لم يتم استبعاد دميتري مازيبين من القائمة بعد، بل تم استبعاد ابنه نيكيتا مازيبين، في وقت سابق، بناءً على قرار من المحكمة.