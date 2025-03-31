https://sarabic.ae/20250331/وفاة-فنانة-تونسية-حققت-شهرة-بمصر-في-أول-أيام-عيد-الفطر-1099109896.html
وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر
وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر
سبوتنيك عربي
غيّب الموت فنانة تونسية شابة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد صراع مع المرض. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T14:00+0000
2025-03-31T14:00+0000
2025-03-31T14:00+0000
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وتوفيت الممثلة، إيناس النجار، عن عمر 43 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة تامة إثر إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، لكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين.وكتبت الفنانة، هايدي سليم، عبر حسابها على مواقع التواصل: "إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".وولدت إيناس النجار في مدينة صفاقس التونسية، وبدأت مسيرتها الفنية بالظهور في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للمطرب المصري، بهاء سلطان، وهو ما لفت انتباه المخرج المصري، محمد النجار لها، الذي رشّحها بدوره للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي، ليشهد انطلاقتها الفنية.ومن أبرز أفلام الفنانة الراحلة "بحبك وأنا كمان" للفنان مصطفى قمر (2003)، و"علي سبايسي" للفنان حكيم (2005)، و"كركر" للفنان محمد سعد (2007)، و"أحاسيس" (2010)، و"عزبة آدم" (2009)، و"كلبي دليلي" (2013)، و"واحد صعيدي" للفنان محمد رمضان (2014).وكان آخر أعمال الراحلة، إيناس النجار، مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، ويلعب بطولته الفنانين المصريين، محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، ومحمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.
https://sarabic.ae/20241104/فنانة-مصرية-شهيرة-تتعرض-لشلل-مؤقت-بسبب-حقن-التخسيس-1094461506.html
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منوعات, مصر, تونس
وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر
غيّب الموت فنانة تونسية شابة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد صراع مع المرض.
وتوفيت الممثلة، إيناس النجار، عن عمر 43 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة تامة إثر إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، لكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين.
وكتبت الفنانة، هايدي سليم، عبر حسابها على مواقع التواصل: "إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".
وولدت إيناس النجار في مدينة صفاقس التونسية، وبدأت مسيرتها الفنية بالظهور في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للمطرب المصري، بهاء سلطان، وهو ما لفت انتباه المخرج المصري، محمد النجار لها، الذي رشّحها بدوره للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي، ليشهد انطلاقتها الفنية.
ومن أبرز أفلام الفنانة الراحلة "بحبك وأنا كمان" للفنان مصطفى قمر (2003)، و"علي سبايسي" للفنان حكيم (2005)، و"كركر" للفنان محمد سعد (2007)، و"أحاسيس" (2010)، و"عزبة آدم" (2009)، و"كلبي دليلي" (2013)، و"واحد صعيدي" للفنان محمد رمضان (2014).
وكان آخر أعمال الراحلة، إيناس النجار، مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، ويلعب بطولته الفنانين المصريين، محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، ومحمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.