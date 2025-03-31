وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر

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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
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عالم سبوتنيك
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ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
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29 د
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بيارق النصر
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
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نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
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مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250331/وفاة-فنانة-تونسية-حققت-شهرة-بمصر-في-أول-أيام-عيد-الفطر-1099109896.html
وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر
وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر
سبوتنيك عربي
غيّب الموت فنانة تونسية شابة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد صراع مع المرض. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T14:00+0000
2025-03-31T14:00+0000
مجتمع
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وتوفيت الممثلة، إيناس النجار، عن عمر 43 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة تامة إثر إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، لكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين.وكتبت الفنانة، هايدي سليم، عبر حسابها على مواقع التواصل: "إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".وولدت إيناس النجار في مدينة صفاقس التونسية، وبدأت مسيرتها الفنية بالظهور في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للمطرب المصري، بهاء سلطان، وهو ما لفت انتباه المخرج المصري، محمد النجار لها، الذي رشّحها بدوره للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي، ليشهد انطلاقتها الفنية.ومن أبرز أفلام الفنانة الراحلة "بحبك وأنا كمان" للفنان مصطفى قمر (2003)، و"علي سبايسي" للفنان حكيم (2005)، و"كركر" للفنان محمد سعد (2007)، و"أحاسيس" (2010)، و"عزبة آدم" (2009)، و"كلبي دليلي" (2013)، و"واحد صعيدي" للفنان محمد رمضان (2014).وكان آخر أعمال الراحلة، إيناس النجار، مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، ويلعب بطولته الفنانين المصريين، محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، ومحمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.
https://sarabic.ae/20241104/فنانة-مصرية-شهيرة-تتعرض-لشلل-مؤقت-بسبب-حقن-التخسيس-1094461506.html
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منوعات, مصر, تونس
منوعات, مصر, تونس

وفاة فنانة تونسية حققت شهرة بمصر في أول أيام عيد الفطر

14:00 GMT 31.03.2025
CC0 / / قبر
قبر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
CC0 / /
تابعنا عبر
غيّب الموت فنانة تونسية شابة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد صراع مع المرض.
وتوفيت الممثلة، إيناس النجار، عن عمر 43 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة تامة إثر إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، لكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين.
وكتبت الفنانة، هايدي سليم، عبر حسابها على مواقع التواصل: "إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".
وولدت إيناس النجار في مدينة صفاقس التونسية، وبدأت مسيرتها الفنية بالظهور في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للمطرب المصري، بهاء سلطان، وهو ما لفت انتباه المخرج المصري، محمد النجار لها، الذي رشّحها بدوره للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي، ليشهد انطلاقتها الفنية.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
مجتمع
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لشلل مؤقت بسبب "حقن التخسيس"
4 نوفمبر 2024, 03:18 GMT
ومن أبرز أفلام الفنانة الراحلة "بحبك وأنا كمان" للفنان مصطفى قمر (2003)، و"علي سبايسي" للفنان حكيم (2005)، و"كركر" للفنان محمد سعد (2007)، و"أحاسيس" (2010)، و"عزبة آدم" (2009)، و"كلبي دليلي" (2013)، و"واحد صعيدي" للفنان محمد رمضان (2014).
وكان آخر أعمال الراحلة، إيناس النجار، مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، ويلعب بطولته الفنانين المصريين، محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، ومحمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.
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