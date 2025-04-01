https://sarabic.ae/20250401/الجيش-الجزائري-يسقط-طائرة-استطلاع-مسيرة-مسلحة-بعد-انتهاكها-المجال-الجوي-1099145105.html

الجيش الجزائري يسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بعد انتهاكها المجال الجوي

الجيش الجزائري يسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بعد انتهاكها المجال الجوي

سبوتنيك عربي

أسقطت وحدة تابعة للدفاع الجوي الجزائري، اليوم الثلاثاء، طائرة استطلاع مسيرة مسلحة بعد انتهاكها المجال الجوي للبلاد. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T18:35+0000

2025-04-01T18:35+0000

2025-04-01T18:35+0000

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وذكرت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "وحدات الدفاع الجوي الجزائري تمكنت من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية".وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن الطائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر، تقريبا.وأوضح البيان العسكري الجزائري أن هذه العملية النوعية العسكرية جاءت لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي للبلاد في حماية الحدود البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية الجزائرية.وذكرت صحيفة "الشروق"، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي الجزائري، نفذت العديد من العمليات النوعية، التي تركزت على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في مختلف المناطق من البلاد.وأسفرت العمليات العسكرية الجزائرية عن توقيف 7 عناصر دعم لجماعات إرهابية في مختلف المناطق، فضلا عن نجاخ مفارز الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن من توقيف 75 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 15 قنطارًا و35 كيلوغراما من المخدرات المعالجة عبر الحدود مع المغرب، بحسب الصحيفة.وذكر بيان الجيش الجزائري أنه "تم حجز 3.2 كيلوغرام من مادة الكوكايين، و1,029,180 قرص مهلوس، وتوقيف 344 شخصا، وضبط 22 مركبة، و258 مولدًا كهربائيًا، و155 مطرقة ضغط، فضلا عن أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من خليط خام الذهب والحجارة، وكذلك معدات تفجير تستخدم في عمليات التنقيب غير القانونية".وتمكن حراس السواحل بالجزائر من إحباط محاولات عدة للهجرة عبر سواحل البلاد، بعد إنقاذ 7 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 314 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في أراضي البلاد.

https://sarabic.ae/20231004/الثانية-في-أسبوعين-الجيش-الجزائري-يوقف-تجار-مخدرات-بكميات-كبيرة-عبر-الحدود-مع-المغرب-1081665129.html

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