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الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الولايات المتّحدة سترفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T23:59+0000
2025-04-02T00:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
أخبار الشرق الأوسط
الشرق الاوسط
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وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".كما أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الوزير بيت هيغسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية في اليمن لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.لكن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أفادوا بأن ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" نُقلت الأسبوع الماضي إلى قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة تجعل القاذفات الشبحية "بي-2"، التي تتمتع بقدرة على تجنب الرصد الراداري ومجهزة لحمل أثقل القنابل الأمريكية والأسلحة النووية، على مسافة قريبة كافية للعمل في الشرق الأوسط.وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في البيان:وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد هدد، يوم الأحد، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إضافية في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد صرح، الاثنين، بأن "الولايات المتحدة ستتلقى ضربة قوية إذا نفذ ترامب تهديداته".كما أصدر أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، تهديدًا للقوات الأمريكية في المنطقة، قائلًا: "بيتهم من زجاج، وعليهم ألا يقذفوا الناس بالحجارة"، في إشارة إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يبحث-مع-السيسي-هاتفيا-الوضع-في-غزة-وأمن-البحر-الأحمر-1099142842.html
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-مهددا-أنصار-الله-وإيران-ما-زلنا-في-البداية-والألم-الحقيقي-لم-يأت-بعد-1099117290.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط

الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

23:59 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 00:00 GMT 02.04.2025)
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown / الانتقال إلى بنك الصورحاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون"
حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الولايات المتّحدة سترفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين إذ ستنضمّ إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان "حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
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كما أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الوزير بيت هيغسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية في اليمن لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.
لكن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أفادوا بأن ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" نُقلت الأسبوع الماضي إلى قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.
ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة تجعل القاذفات الشبحية "بي-2"، التي تتمتع بقدرة على تجنب الرصد الراداري ومجهزة لحمل أثقل القنابل الأمريكية والأسلحة النووية، على مسافة قريبة كافية للعمل في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في البيان:

"إذا هددت إيران أو وكلاؤها الأفراد والمصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن شعبنا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد هدد، يوم الأحد، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إضافية في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد صرح، الاثنين، بأن "الولايات المتحدة ستتلقى ضربة قوية إذا نفذ ترامب تهديداته".
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كما أصدر أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، تهديدًا للقوات الأمريكية في المنطقة، قائلًا: "بيتهم من زجاج، وعليهم ألا يقذفوا الناس بالحجارة"، في إشارة إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.
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