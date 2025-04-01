https://sarabic.ae/20250401/ترامب-يعلق-على-إمكانية-منافسة-أوباما-له-على-ولاية-رئاسية-ثالثة-1099122768.html

ترامب يعلق على إمكانية منافسة أوباما له على ولاية رئاسية ثالثة

ترامب يعلق على إمكانية منافسة أوباما له على ولاية رئاسية ثالثة

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكررة، التي تحدث فيها عن قضية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T07:45+0000

2025-04-01T07:45+0000

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فبعدما علّق على هذا الأمر، بالقول إنه ليس "مزحة"، عاد مجددا ليقول إنه لم يبحث ذلك ووصف الترشح لولاية ثالثة بـ"القصة الطويلة"، خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وخلال تلك التصريحات، رد ترامب على سؤال صحفي حول سيناريو آخر يتعلق بما سيفعله لو ترشح أمامه الرئيس السابق باراك أوباما، للحصول على ولاية ثالثة أيضا، قائلا: "أود أن يحدث ذلك.. سيكون أمرا جيدا".وكانت وسائل إعلام غربية، قد أشارت قبل أيام، إلى أن ترامب يمكن أن يستغل ثغرة دستورية للترشح للبقاء في الحكم لـ8 سنوات أخرى بعد نهاية فترته الحالية، عن طريق التعديل رقم 22 من الدستور، الذي يمكن أن يستغله ترامب في الترشح لولاية ثالثة مع نائبه الحالي ثم يستقيل النائب من منصب الرئيس ليتولى هو الرئاسة على أن يتنحى قبل نهاية فترته ليكرر نفس الشيء مع مرشح آخر للبقاء في الحكم لولاية رابعة.

https://sarabic.ae/20250330/ترامب-ترشحي-لولاية-رئاسية-ثالثة-ليس-مزحة-1099085949.html

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