https://sarabic.ae/20250401/تصويت-برأيك-لماذا-يتجنب-حزب-الله-اللبناني-الرد-على-الهجمات-الإسرائيلية-الجديدة؟-1099127092.html
تصويت... برأيك لماذا يتجنب "حزب الله" اللبناني الرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة؟
تصويت... برأيك لماذا يتجنب "حزب الله" اللبناني الرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة؟
سبوتنيك عربي
اعتبر إبراهيم الموسوي، النائب في البرلمان اللبناني من كتلة "حزب الله" النيابية، القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T10:09+0000
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وقال الموسوي، في تصريحات له، إن "ما جرى في الضاحية الجنوبية نقل المرحلة إلى مكان آخر"، محمّلًا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجريمة.وأضاف أن "العدو هو من أعلن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته في الجنوب والبقاع والضاحية"، متابعًا: "نحن لسنا هواة حرب وما زلنا على التزامنا".وأردف الموسوي: "سمعنا إدانة رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن الأمر يجب ألا يقف عند حدود ذلك وينبغي على الحكومة استدعاء سفراء الدول الكبرى"، مشددًا على ضرورة تفعيل أعلى مستوى من الدبلوماسية لإيجاد حلول.برأيك... لماذا يتجنب "حزب الله" اللبناني الرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة؟تصويت... هل تتسبب الأحداث الأخيرة بين لبنان وإسرائيل بعودة الحرب على حدود البلدين؟تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ تهديدها بضم أجزاء من قطاع غزة "بشكل دائم"؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
تصويت... برأيك لماذا يتجنب "حزب الله" اللبناني الرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة؟
10:09 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 10:17 GMT 01.04.2025)
اعتبر إبراهيم الموسوي، النائب في البرلمان اللبناني من كتلة "حزب الله" النيابية، القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم الثلاثاء، "عدوانا كبيرا جدا".
وقال الموسوي، في تصريحات له، إن "ما جرى في الضاحية الجنوبية نقل المرحلة إلى مكان آخر"، محمّلًا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجريمة.
وأضاف أن "العدو هو من أعلن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته في الجنوب والبقاع والضاحية"، متابعًا: "نحن لسنا هواة حرب وما زلنا على التزامنا".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، "مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 7 آخرين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت".
وأردف الموسوي: "سمعنا إدانة رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن الأمر يجب ألا يقف عند حدود ذلك وينبغي على الحكومة استدعاء سفراء الدول الكبرى"، مشددًا على ضرورة تفعيل أعلى مستوى من الدبلوماسية لإيجاد حلول.
برأيك... لماذا يتجنب "حزب الله" اللبناني الرد على الهجمات الإسرائيلية الجديدة؟