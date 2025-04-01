https://sarabic.ae/20250401/جريمة-تهز-سوريا-طفل-بانياس-المقتول-يروي-مأساته-بحزامه-البسيط-1099121276.html

جريمة تهز سوريا.... طفل بانياس المقتول يروي مأساته بحزامه البسيط

جريمة تهز سوريا.... طفل بانياس المقتول يروي مأساته بحزامه البسيط

سبوتنيك عربي

أشعلت صورة لطفل سوري وقع ضحية جريمة مروعة رفقة 5 آخرين برصاص مسلحين في ريف بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في الساحل السوري، مواقع التواصل الاجتماعي. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T07:11+0000

2025-04-01T07:11+0000

2025-04-01T07:11+0000

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وتظهر الصورة المتداولة حبلا أسود اللون استخدمه الطفل كبديل للحزام على محيط سرواله ليمسك بخصره النحيل، ما يعكس الحالة المعيشية الصعبة والفقر وضنك العيش، الذي يعيشيه الطفل وعائلته.وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن من بين الضحايا مختار قرية حرف بنمرة بريف بانياس جودت فارس، والمدنيين إبراهيم شاهين، نجدت شاهين، ثائر شاهين، ويجري البحث عن الجناة من قبل قوات الأمن العام السوري.وأفاد الناشطون بأن منفذي الهجوم على القرية فصيل مسلح موجود في معسكر قريب من المنطقة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسبب الهجوم في نزوح العديد من العائلات، وسط مناشدات لإنقاذ المدنيين وتأمين المنطقة من تهديد المسلحين.من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

https://sarabic.ae/20250325/لجنة-تقصي-الحقائق-في-أحداث-الساحل-السوري-ما-زال-الوقت-مبكرا-للإفصاح-عن-نتائج-التحقيقات-1098930243.html

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