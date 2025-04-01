جريمة تهز سوريا.... طفل بانياس المقتول يروي مأساته بحزامه البسيط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250401/جريمة-تهز-سوريا-طفل-بانياس-المقتول-يروي-مأساته-بحزامه-البسيط-1099121276.html
جريمة تهز سوريا.... طفل بانياس المقتول يروي مأساته بحزامه البسيط
جريمة تهز سوريا.... طفل بانياس المقتول يروي مأساته بحزامه البسيط
سبوتنيك عربي
أشعلت صورة لطفل سوري وقع ضحية جريمة مروعة رفقة 5 آخرين برصاص مسلحين في ريف بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في الساحل السوري، مواقع التواصل الاجتماعي. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T07:11+0000
2025-04-01T07:11+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099121378_0:394:1101:1013_1920x0_80_0_0_6614d12b3e18600a3a29d56c92933cb0.jpg
وتظهر الصورة المتداولة حبلا أسود اللون استخدمه الطفل كبديل للحزام على محيط سرواله ليمسك بخصره النحيل، ما يعكس الحالة المعيشية الصعبة والفقر وضنك العيش، الذي يعيشيه الطفل وعائلته.وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن من بين الضحايا مختار قرية حرف بنمرة بريف بانياس جودت فارس، والمدنيين إبراهيم شاهين، نجدت شاهين، ثائر شاهين، ويجري البحث عن الجناة من قبل قوات الأمن العام السوري.وأفاد الناشطون بأن منفذي الهجوم على القرية فصيل مسلح موجود في معسكر قريب من المنطقة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسبب الهجوم في نزوح العديد من العائلات، وسط مناشدات لإنقاذ المدنيين وتأمين المنطقة من تهديد المسلحين.من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20250325/لجنة-تقصي-الحقائق-في-أحداث-الساحل-السوري-ما-زال-الوقت-مبكرا-للإفصاح-عن-نتائج-التحقيقات-1098930243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099121378_0:291:1101:1116_1920x0_80_0_0_6033fb744ba4d02e46ce2dcb47c8fe4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

جريمة تهز سوريا.... طفل بانياس المقتول يروي مأساته بحزامه البسيط

07:11 GMT 01.04.2025
© Photo / x.comطفل سوري ضحية جريمة في بانياس
طفل سوري ضحية جريمة في بانياس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أشعلت صورة لطفل سوري وقع ضحية جريمة مروعة رفقة 5 آخرين برصاص مسلحين في ريف بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في الساحل السوري، مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر الصورة المتداولة حبلا أسود اللون استخدمه الطفل كبديل للحزام على محيط سرواله ليمسك بخصره النحيل، ما يعكس الحالة المعيشية الصعبة والفقر وضنك العيش، الذي يعيشيه الطفل وعائلته.

وتعاطف الناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مع الصورة، لا سيما أنها جاءت في أول أيام عيد الفطر في سوريا، حيث تحولت صورة الطفل المقتول إلى "ترند" وتصدّرت الأخبار.

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن من بين الضحايا مختار قرية حرف بنمرة بريف بانياس جودت فارس، والمدنيين إبراهيم شاهين، نجدت شاهين، ثائر شاهين، ويجري البحث عن الجناة من قبل قوات الأمن العام السوري.
وأفاد الناشطون بأن منفذي الهجوم على القرية فصيل مسلح موجود في معسكر قريب من المنطقة.
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات
25 مارس, 11:41 GMT
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسبب الهجوم في نزوح العديد من العائلات، وسط مناشدات لإنقاذ المدنيين وتأمين المنطقة من تهديد المسلحين.

وتشهد بعض المناطق في سوريا، حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.

من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала