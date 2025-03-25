https://sarabic.ae/20250325/لجنة-تقصي-الحقائق-في-أحداث-الساحل-السوري-ما-زال-الوقت-مبكرا-للإفصاح-عن-نتائج-التحقيقات-1098930243.html
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات
سبوتنيك عربي
أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن "الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، مشيرًا إلى أن... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وشددت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري على أنها "استمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في مدينة اللاذقية، ودونت 95 إفادة، وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث".وأضافت اللجنة أنها تلقت "أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، واستمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف".وأكدت اللجنة أنها تخطط للانتقال لمحافظات طرطوس وحماة وإدلب ومنطقة بانياس لتقصي الحقائق. وشهد الساحل السوري، أول الشهر الجاري، مقتل أكثر من 2500 شخص، نتيجة الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟إيران: اتهامنا بأحداث الساحل السوري سخيف
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات
أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن "الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، مشيرًا إلى أن "اللجنة عاينت 9 مسارح من مواقع الانتهاكات في الأحداث".
وشددت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري على أنها "استمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في مدينة اللاذقية، ودونت 95 إفادة، وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث".
وأضافت اللجنة أنها تلقت "أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، واستمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف".
وأكدت اللجنة أنها التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رواياتهم فيما يتعلق بالأحداث، وقالت: "نقدّر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم". وأضافت: "ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق".
وأكدت اللجنة أنها تخطط للانتقال لمحافظات طرطوس وحماة وإدلب ومنطقة بانياس لتقصي الحقائق.
وشهد الساحل السوري، أول الشهر الجاري، مقتل أكثر من 2500 شخص،
نتيجة الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.
وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة
، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف
في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.