لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات

عربي
لافروف: محادثات الرياض ركزت بالدرجة الأولى على قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250325/لجنة-تقصي-الحقائق-في-أحداث-الساحل-السوري-ما-زال-الوقت-مبكرا-للإفصاح-عن-نتائج-التحقيقات-1098930243.html
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات
سبوتنيك عربي
أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن "الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، مشيرًا إلى أن... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T11:41+0000
2025-03-25T11:41+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_d94d4457c86e31a4b5a1b3ee00121c1c.jpg
وشددت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري على أنها "استمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في مدينة اللاذقية، ودونت 95 إفادة، وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث".وأضافت اللجنة أنها تلقت "أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، واستمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف".وأكدت اللجنة أنها تخطط للانتقال لمحافظات طرطوس وحماة وإدلب ومنطقة بانياس لتقصي الحقائق. وشهد الساحل السوري، أول الشهر الجاري، مقتل أكثر من 2500 شخص، نتيجة الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟إيران: اتهامنا بأحداث الساحل السوري سخيف
https://sarabic.ae/20250314/مجلس-الأمن-يوافق-على-بيان-يدين-العنف-في-اللاذقية-وطرطوس-بسوريا-1098647847.html
https://sarabic.ae/20250310/الشرع-يتعهد-بـمعاقبة-كل-من-تورط-في-أعمال-عنف-حتى-الأقرب-إلينا-1098558517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bc5f359df183ed1e720711113175518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات

11:41 GMT 25.03.2025
© AP Photoمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن "الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، مشيرًا إلى أن "اللجنة عاينت 9 مسارح من مواقع الانتهاكات في الأحداث".
وشددت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري على أنها "استمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في مدينة اللاذقية، ودونت 95 إفادة، وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث".
وأضافت اللجنة أنها تلقت "أكثر من 30 بلاغاً بشأن الأحداث، واستمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف".

وأكدت اللجنة أنها التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رواياتهم فيما يتعلق بالأحداث، وقالت: "نقدّر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم". وأضافت: "ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق".

صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في الساحل السوري
14 مارس, 01:20 GMT
وأكدت اللجنة أنها تخطط للانتقال لمحافظات طرطوس وحماة وإدلب ومنطقة بانياس لتقصي الحقائق.
وشهد الساحل السوري، أول الشهر الجاري، مقتل أكثر من 2500 شخص، نتيجة الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة.

وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.

وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
‌‏الشرع يتعهد بـ"معاقبة كل من تورط في أعمال عنف حتى الأقرب إلينا"
10 مارس, 15:47 GMT
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
إيران: اتهامنا بأحداث الساحل السوري سخيف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала