https://sarabic.ae/20250401/ربطوا-حمارا-على-السكة-الحديدية-فيديو-يثير-غضبا-عارما-في-دولة-عربية-1099127312.html
ربطوا حمارا على السكة الحديدية... فيديو يثير غضبا عارما في دولة عربية
ربطوا حمارا على السكة الحديدية... فيديو يثير غضبا عارما في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تسبب تصرف غريب أقدم عليه أحد الأشخاص لقتل حمار في إثارة غضب واسع بعد رصد الواقعة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T10:14+0000
2025-04-01T10:14+0000
2025-04-01T10:14+0000
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تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام جزائري بربط هذا الحيوان على قضبان السكة الحديدية حتى يتم قتله بواسطة القطار الذي سيمر عليها.لكن سائق القطار تمكن من ملاحظة وجود الحمار على قضبان السكة الحديدية وتمكن من التوقف قبل الاصطدام به، ليقوم بعدها بالتقاط الفيديو الذي تم تداوله، مؤكدا أن من ربط الحمار في هذا المكان كان يريد قتله.وما أثار غضب متداولي وسائل التواصل الاجتماعي حدوث هذه الواقعة في أول أيام عيد الفطر، حيث اعتبر بعضهم أن ما أقدم على هذا الفعل مع الحمار يمكن أن يقتل إنسان أيضا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الجزائر, أخبار العالم الآن
منوعات, الجزائر, أخبار العالم الآن
ربطوا حمارا على السكة الحديدية... فيديو يثير غضبا عارما في دولة عربية
تسبب تصرف غريب أقدم عليه أحد الأشخاص لقتل حمار في إثارة غضب واسع بعد رصد الواقعة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام جزائري بربط هذا الحيوان
على قضبان السكة الحديدية حتى يتم قتله بواسطة القطار الذي سيمر عليها.
لكن سائق القطار تمكن من ملاحظة وجود الحمار على قضبان السكة الحديدية وتمكن من التوقف قبل الاصطدام به، ليقوم بعدها بالتقاط الفيديو الذي تم تداوله، مؤكدا أن من ربط الحمار في هذا المكان كان يريد قتله.
وما أثار غضب متداولي وسائل التواصل الاجتماعي حدوث هذه الواقعة في أول أيام عيد الفطر، حيث اعتبر بعضهم أن ما أقدم على هذا الفعل مع الحمار
يمكن أن يقتل إنسان أيضا.