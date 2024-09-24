https://sarabic.ae/20240924/لا-تشبه-شيئا-آخر-حمار-وحشي-على-المريخ-يثير-حيرة-العلماء-صور-وفيديو----1093056116.html

"لا تشبه شيئا آخر"... "حمار وحشي" على المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

"لا تشبه شيئا آخر"... "حمار وحشي" على المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

رصدت مركبة ناسا الجوالة "بيرسيفيرانس" صخرة غريبة لا تشبه أي صخرة شوهدت على الكوكب الأحمر من قبل، على فوهة جيزيرو على المريخ. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T14:24+0000

2024-09-24T14:24+0000

2024-09-24T14:24+0000

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التقطت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" صورًا لصخرة مخططة بالأبيض والأسود لها شكل "حمار وحشي"، باستخدام كاميرا مثبتة.الصخرة، التي أطلق عليها العلماء "قلعة فريا"، لها نسيج لم يسبق له مثيل. وكتب علماء "ناسا" في البيان: "معرفتنا بتركيبها الكيميائي محدودة، لكن التفسيرات المبكرة هي أن العمليات النارية أو المتحولة ربما تكون قد خلقت خطوطها".العمليات النارية هي تلك المتعلقة بتبلور الصهارة، في حين أن العمليات المتحولة هي تغييرات في تكوين الصخور بسبب الحرارة والضغط العاليين.تعد "قلعة فريا" واحدة من العديد من الصخور المثيرة للاهتمام التي رصدتها "بيرسيفيرانس" على فوهة جيزيرو. و تلقت وكالة "ناسا" صورًا تُظهر صخرة ذات لون فاتح بشكل غير عادي بالقرب من جبل واشبورن في الحفرة، وحصلت الوكالة على صور لصخرة مرقطة تحمل أدلة حول الحياة القديمة على المريخ.وأكملت مركبة "بيرسيفيرانس" أربع حملات علمية حتى الآن على المريخ، وصعود الحفرة هو بداية حملة خامسة تسمى حملة حافة الحفرة.ووفقا للمقال المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، تبحث المركبة عن علامات الحياة القديمة والقرائن حول التاريخ المبكر للكوكب الأحمر. ولقد حققت بالفعل اكتشافات رائدة محتملة، بما في ذلك رواسب بحيرة قديمة يمكن أن تحتوي على أحافير ميكروبية."فقاعات" أكبر من شمسنا بـ75 مرة تغلي على سطح نجم بعيد... صور وفيديولأول مرة في التاريخ... أشخاص عاديون يؤدون عملية سير في الفضاء.. فيديو

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