"لا تشبه شيئا آخر"... "حمار وحشي" على المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي
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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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29 د
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لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240924/لا-تشبه-شيئا-آخر-حمار-وحشي-على-المريخ-يثير-حيرة-العلماء-صور-وفيديو----1093056116.html
"لا تشبه شيئا آخر"... "حمار وحشي" على المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
"لا تشبه شيئا آخر"... "حمار وحشي" على المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
رصدت مركبة ناسا الجوالة "بيرسيفيرانس" صخرة غريبة لا تشبه أي صخرة شوهدت على الكوكب الأحمر من قبل، على فوهة جيزيرو على المريخ. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T14:24+0000
2024-09-24T14:24+0000
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التقطت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" صورًا لصخرة مخططة بالأبيض والأسود لها شكل "حمار وحشي"، باستخدام كاميرا مثبتة.الصخرة، التي أطلق عليها العلماء "قلعة فريا"، لها نسيج لم يسبق له مثيل. وكتب علماء "ناسا" في البيان: "معرفتنا بتركيبها الكيميائي محدودة، لكن التفسيرات المبكرة هي أن العمليات النارية أو المتحولة ربما تكون قد خلقت خطوطها".العمليات النارية هي تلك المتعلقة بتبلور الصهارة، في حين أن العمليات المتحولة هي تغييرات في تكوين الصخور بسبب الحرارة والضغط العاليين.تعد "قلعة فريا" واحدة من العديد من الصخور المثيرة للاهتمام التي رصدتها "بيرسيفيرانس" على فوهة جيزيرو. و تلقت وكالة "ناسا" صورًا تُظهر صخرة ذات لون فاتح بشكل غير عادي بالقرب من جبل واشبورن في الحفرة، وحصلت الوكالة على صور لصخرة مرقطة تحمل أدلة حول الحياة القديمة على المريخ.وأكملت مركبة "بيرسيفيرانس" أربع حملات علمية حتى الآن على المريخ، وصعود الحفرة هو بداية حملة خامسة تسمى حملة حافة الحفرة.ووفقا للمقال المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، تبحث المركبة عن علامات الحياة القديمة والقرائن حول التاريخ المبكر للكوكب الأحمر. ولقد حققت بالفعل اكتشافات رائدة محتملة، بما في ذلك رواسب بحيرة قديمة يمكن أن تحتوي على أحافير ميكروبية."فقاعات" أكبر من شمسنا بـ75 مرة تغلي على سطح نجم بعيد... صور وفيديولأول مرة في التاريخ... أشخاص عاديون يؤدون عملية سير في الفضاء.. فيديو
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علوم, الفضاء, كوكب المريخ
علوم, الفضاء, كوكب المريخ

"لا تشبه شيئا آخر"... "حمار وحشي" على المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو

14:24 GMT 24.09.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة "الحمار الوحشي" على المريخ التقطتها وكالة "ناسا"
صورة لصخرة الحمار الوحشي على المريخ التقطتها وكالة ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
تابعنا عبر
رصدت مركبة ناسا الجوالة "بيرسيفيرانس" صخرة غريبة لا تشبه أي صخرة شوهدت على الكوكب الأحمر من قبل، على فوهة جيزيرو على المريخ.
التقطت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" صورًا لصخرة مخططة بالأبيض والأسود لها شكل "حمار وحشي"، باستخدام كاميرا مثبتة.
الصخرة، التي أطلق عليها العلماء "قلعة فريا"، لها نسيج لم يسبق له مثيل. وكتب علماء "ناسا" في البيان: "معرفتنا بتركيبها الكيميائي محدودة، لكن التفسيرات المبكرة هي أن العمليات النارية أو المتحولة ربما تكون قد خلقت خطوطها".
العمليات النارية هي تلك المتعلقة بتبلور الصهارة، في حين أن العمليات المتحولة هي تغييرات في تكوين الصخور بسبب الحرارة والضغط العاليين.

يبلغ عرض "قلعة فريا" حوالي 8 بوصات (20 سم). الصخرة لها شكل "حمار وحشي"، وهي فضفاضة ومختلفة عن الصخور التي نعرفها، مما يشير إلى أنها نشأت من مكان آخر.

تعد "قلعة فريا" واحدة من العديد من الصخور المثيرة للاهتمام التي رصدتها "بيرسيفيرانس" على فوهة جيزيرو. و تلقت وكالة "ناسا" صورًا تُظهر صخرة ذات لون فاتح بشكل غير عادي بالقرب من جبل واشبورن في الحفرة، وحصلت الوكالة على صور لصخرة مرقطة تحمل أدلة حول الحياة القديمة على المريخ.
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