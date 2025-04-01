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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250401/روسيا-تعقد-اجتماعا-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-أوكرانيا-1099145512.html
روسيا تعقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا
روسيا تعقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستعقد، في الثاني من نيسان/أبريل، اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن الدولي... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T19:54+0000
2025-04-01T19:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في منشور الدبلوماسي الروسي على قناته في "تلغرام": "غدًا، 2 نيسان/أبريل، وعند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)، نعقد اجتماعًا غير رسمي آخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب "صيغة آريا". والاجتماع مخصص للذكرى السنوية الثالثة للاستفزاز في "بوتشا"، ومعطياتٌ جديدةٌ عن الجرائم التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون في المناطق المحتلة من مقاطعة كورسك".وفي نيسان/أبريل 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها كييف، والتي يُزعم أنها تشهد على "جرائم ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا" بمقاطعة كييف، كانت استفزازًا أوكرانيًا آخر.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن جميع الوحدات الروسية انسحبت بالكامل من بوتشا في 30 آذار/مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، في حين تعرضت الضواحي الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، للقصف على مدار الساعة من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ.
https://sarabic.ae/20250401/البيت-الأبيض-أمريكا-تجري-اتصالات-نشطة-مع-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-قضايا-التسوية-1099144041.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حول العالم

روسيا تعقد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

19:54 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستعقد، في الثاني من نيسان/أبريل، اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بمناسبة "الذكرى السنوية الثالثة للاستفزاز في بوتشا" وجرائم القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة كورسك.
وجاء في منشور الدبلوماسي الروسي على قناته في "تلغرام": "غدًا، 2 نيسان/أبريل، وعند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)، نعقد اجتماعًا غير رسمي آخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب "صيغة آريا". والاجتماع مخصص للذكرى السنوية الثالثة للاستفزاز في "بوتشا"، ومعطياتٌ جديدةٌ عن الجرائم التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون في المناطق المحتلة من مقاطعة كورسك".

ووعد بوليانسكي بالحديث عن الجرائم الحقيقية التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، "بناءً على الحقائق وشهادات الشهود، والمزيد من المعلومات التي تتكشف مع تحرير هذه الأراضي".

البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات نشطة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا التسوية
17:33 GMT
وفي نيسان/أبريل 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها كييف، والتي يُزعم أنها تشهد على "جرائم ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا" بمقاطعة كييف، كانت استفزازًا أوكرانيًا آخر.

وأكدت البيان أنه خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تحت السيطرة الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن جميع الوحدات الروسية انسحبت بالكامل من بوتشا في 30 آذار/مارس 2022، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، في حين تعرضت الضواحي الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، للقصف على مدار الساعة من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ.
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