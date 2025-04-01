https://sarabic.ae/20250401/مارين-لوبان-قرار-المحكمة-الذي-صدر-بحقها-مسيّس-ويهدف-لمنعها-من-الترشح-للانتخابات-1099119171.html
مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات
مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات
سبوتنيك عربي
وصفت زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الاثنين، قرار الحكم القضائي الصادر ضدها من محكمة باريسية بمنعها من الترشح... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T00:33+0000
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مارين لوبان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر قناة "تي إف 1"، ردًا على سؤال حول سبب مغادرتها جلسة المحكمة قبل النطق بالحكم: "أوضحت المحكمة أن الاستئناف لا جدوى منه، كي لا يتسنى لي الترشح، وبالتالي كان قرارًا سياسيًا. لقد كان كل شيء مفهوم بالنسبة لي".وأكدت السياسة الفرنسية، بأنها "منذ الساعات الأولى لهذه العملية، أدركتُ أننا سنُحاكم بطريقةٍ متحيزةٍ للغاية. هذه أصوات ملايين الفرنسيين التي لا تؤخذ في الاعتبار.وأصدرت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، أحكاما على لوبان وعدد من أعضاء حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.وتضمن قرار المحكمة منع لوبان، مثل غيرها من النواب المدانين، من الترشح لشغل المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مع دخول الحكم حيز التنفيذ مباشرة، مما يحرمها من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027.كما تضمن الحكم أيضاً قضاء عامين رهن الإقامة المنزلية مع فرض طوق مراقبة إلكتروني حولها إضافة لدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.وفرضت المحكمة على حزبها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون يورو.وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016.وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالاً لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن في الواقع كان المساعدون يعملون لصالح حزب التجمع الوطني فقط.وقد قدرت المحكمة الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بنيجة هذه التصرفات بنحو 4.1 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20250331/زعيم-حزب-فرنسي-حول-الحكم-بحق-لوبان-أين-ذهبت-ثروة-ماكرون-1099112453.html
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مارين لوبان, أخبار فرنسا , العالم
مارين لوبان, أخبار فرنسا , العالم
مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات
00:33 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 00:34 GMT 01.04.2025)
وصفت زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الاثنين، قرار الحكم القضائي الصادر ضدها من محكمة باريسية بمنعها من الترشح لمنصب في الدولة لمدة خمس سنوات بأنه سياسي، ويهدف إلى منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2027.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر قناة "تي إف 1"، ردًا على سؤال حول سبب مغادرتها جلسة المحكمة قبل النطق بالحكم: "أوضحت المحكمة أن الاستئناف لا جدوى منه، كي لا يتسنى لي الترشح، وبالتالي كان قرارًا سياسيًا. لقد كان كل شيء مفهوم بالنسبة لي".
وأوضحت بأنها لم تحصل على الحق في الدفاع عن نفسها، وقالت لوبان إنها ستستأنف الحكم "في أقرب وقت ممكن".
وأكدت السياسة الفرنسية، بأنها "منذ الساعات الأولى لهذه العملية، أدركتُ أننا سنُحاكم بطريقةٍ متحيزةٍ للغاية. هذه أصوات ملايين الفرنسيين التي لا تؤخذ في الاعتبار.
وأصدرت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، أحكاما على لوبان وعدد من أعضاء حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وقال محاميها رودولف بوسيلو، إن لوبان ستستأنف الحكم الصادر ضدها. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار تنفيذ الحكم فوراً في الشق المتعلق بعدم القدرة على الترشح للهيئات الحكومية وغير قابل للطعن.
وتضمن قرار المحكمة منع لوبان، مثل غيرها من النواب المدانين، من الترشح لشغل المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مع دخول الحكم حيز التنفيذ مباشرة، مما يحرمها من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027.
كما تضمن الحكم أيضاً قضاء عامين رهن الإقامة المنزلية مع فرض طوق مراقبة إلكتروني حولها إضافة لدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وفرضت المحكمة على حزبها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون يورو.
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016.
وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالاً لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن في الواقع كان المساعدون يعملون لصالح حزب التجمع الوطني فقط.
وقد قدرت المحكمة الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بنيجة هذه التصرفات بنحو 4.1 مليون يورو.