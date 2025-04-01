مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250401/مارين-لوبان-قرار-المحكمة-الذي-صدر-بحقها-مسيّس-ويهدف-لمنعها-من-الترشح-للانتخابات-1099119171.html
مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات
مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات
سبوتنيك عربي
وصفت زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الاثنين، قرار الحكم القضائي الصادر ضدها من محكمة باريسية بمنعها من الترشح... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T00:33+0000
2025-04-01T00:34+0000
مارين لوبان
أخبار فرنسا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/35/1022453592_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_74e20b6ca14007487f3140ab78932a13.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر قناة "تي إف 1"، ردًا على سؤال حول سبب مغادرتها جلسة المحكمة قبل النطق بالحكم: "أوضحت المحكمة أن الاستئناف لا جدوى منه، كي لا يتسنى لي الترشح، وبالتالي كان قرارًا سياسيًا. لقد كان كل شيء مفهوم بالنسبة لي".وأكدت السياسة الفرنسية، بأنها "منذ الساعات الأولى لهذه العملية، أدركتُ أننا سنُحاكم بطريقةٍ متحيزةٍ للغاية. هذه أصوات ملايين الفرنسيين التي لا تؤخذ في الاعتبار.وأصدرت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، أحكاما على لوبان وعدد من أعضاء حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.وتضمن قرار المحكمة منع لوبان، مثل غيرها من النواب المدانين، من الترشح لشغل المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مع دخول الحكم حيز التنفيذ مباشرة، مما يحرمها من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027.كما تضمن الحكم أيضاً قضاء عامين رهن الإقامة المنزلية مع فرض طوق مراقبة إلكتروني حولها إضافة لدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.وفرضت المحكمة على حزبها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون يورو.وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016.وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالاً لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن في الواقع كان المساعدون يعملون لصالح حزب التجمع الوطني فقط.وقد قدرت المحكمة الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بنيجة هذه التصرفات بنحو 4.1 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20250331/زعيم-حزب-فرنسي-حول-الحكم-بحق-لوبان-أين-ذهبت-ثروة-ماكرون-1099112453.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/35/1022453592_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0ba53cc13405ae4757949c0ea9044395.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مارين لوبان, أخبار فرنسا , العالم
مارين لوبان, أخبار فرنسا , العالم

مارين لوبان: قرار المحكمة الذي صدر بحقها "مسيّس" ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات

00:33 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 00:34 GMT 01.04.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikovلوبان
لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
وصفت زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الاثنين، قرار الحكم القضائي الصادر ضدها من محكمة باريسية بمنعها من الترشح لمنصب في الدولة لمدة خمس سنوات بأنه سياسي، ويهدف إلى منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2027.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوبان، عبر قناة "تي إف 1"، ردًا على سؤال حول سبب مغادرتها جلسة المحكمة قبل النطق بالحكم: "أوضحت المحكمة أن الاستئناف لا جدوى منه، كي لا يتسنى لي الترشح، وبالتالي كان قرارًا سياسيًا. لقد كان كل شيء مفهوم بالنسبة لي".

وأوضحت بأنها لم تحصل على الحق في الدفاع عن نفسها، وقالت لوبان إنها ستستأنف الحكم "في أقرب وقت ممكن".

وأكدت السياسة الفرنسية، بأنها "منذ الساعات الأولى لهذه العملية، أدركتُ أننا سنُحاكم بطريقةٍ متحيزةٍ للغاية. هذه أصوات ملايين الفرنسيين التي لا تؤخذ في الاعتبار.
وأصدرت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، أحكاما على لوبان وعدد من أعضاء حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وقال محاميها رودولف بوسيلو، إن لوبان ستستأنف الحكم الصادر ضدها. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار تنفيذ الحكم فوراً في الشق المتعلق بعدم القدرة على الترشح للهيئات الحكومية وغير قابل للطعن.
وتضمن قرار المحكمة منع لوبان، مثل غيرها من النواب المدانين، من الترشح لشغل المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مع دخول الحكم حيز التنفيذ مباشرة، مما يحرمها من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027.
كما تضمن الحكم أيضاً قضاء عامين رهن الإقامة المنزلية مع فرض طوق مراقبة إلكتروني حولها إضافة لدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وفرضت المحكمة على حزبها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون يورو.
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
زعيم حزب فرنسي حول الحكم بحق لوبان: أين ذهبت ثروة ماكرون؟
أمس, 15:17 GMT
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016.
وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالاً لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن في الواقع كان المساعدون يعملون لصالح حزب التجمع الوطني فقط.
وقد قدرت المحكمة الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي بنيجة هذه التصرفات بنحو 4.1 مليون يورو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала