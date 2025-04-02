https://sarabic.ae/20250402/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-ميانمار-إلى-2886-قتيلا-وآلاف-المصابين-والمفقودين-1099148494.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا وآلاف المصابين والمفقودين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا وآلاف المصابين والمفقودين
سبوتنيك عربي
تعيش ميانمار واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، بعدما ضربها زلزال قوي الجمعة الماضية، مخلفًا دمارًا واسعًا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T06:39+0000
2025-04-02T06:39+0000
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وأفادت السلطات في ميانمار، اليوم الأربعاء، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، ارتفعت إلى 2886 قتيلا، فيما أصيب 4639 شخصا، ولا يزال 373 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لفريق المعلومات الحكومي.وفي السياق، نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن رئيس جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، ميو نيونت، قوله إن "فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في عمليات الإغاثة، أبرزها صعوبة تقييم حجم الكارثة وتنسيق عمليات اللوجستيات".وتواصل فرق الإغاثة العمل وسط هذه التحديات، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة لتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية للمتضررين.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات ميانمار، يوم الجمعة الماضية، وشعر بالهزات الأرضية سكان 5 دول مجاورة، من بينها تايلاند.
https://sarabic.ae/20250329/روسيا-ترسل-فريقا-طبيا-إلى-ميانمار-لإغاثة-المتضررين-من-الزلزال-المدمر-فيديو-1099062323.html
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أخبار ميانمار, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ميانمار, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا وآلاف المصابين والمفقودين
تعيش ميانمار واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، بعدما ضربها زلزال قوي الجمعة الماضية، مخلفًا دمارًا واسعًا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأفادت السلطات في ميانمار، اليوم الأربعاء، بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، ارتفعت إلى 2886 قتيلا، فيما أصيب 4639 شخصا، ولا يزال 373 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لفريق المعلومات الحكومي.
وفي السياق، نقلت
وكالة "شينخوا" الصينية، عن رئيس جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، ميو نيونت، قوله إن "فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في عمليات الإغاثة، أبرزها صعوبة تقييم حجم الكارثة وتنسيق عمليات اللوجستيات".
وأضاف أن مخاوف أمنية في المناطق المتضررة تعرقل جهود توزيع المساعدات، في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين.
وتواصل فرق الإغاثة العمل وسط هذه التحديات، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة لتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية للمتضررين.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات ميانمار، يوم الجمعة الماضية، وشعر بالهزات الأرضية سكان 5 دول مجاورة، من بينها تايلاند.