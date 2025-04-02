https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الصيني-يطلق-مناورات-عسكرية-في-مضيق-تايوان-1099146693.html
الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية في مضيق تايوان
الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية في مضيق تايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مناورات عسكرية تحت اسم "رعد المضيق-2025A" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T00:57+0000
2025-04-02T00:57+0000
2025-04-02T00:57+0000
تايون
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وأوضح المتحدث باسم القيادة، العقيد شي يي، أن التدريبات تركز على التعرف والتحقق، والتحذير والإبعاد، والاعتراض والاحتجاز، بهدف اختبار قدرات القوات على تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض الحصار المشترك، وتنفيذ ضربات دقيقة على الأهداف الحيوية.وأمس الثلاثاء، بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية حول تايوان حملت اسما مختلفا عن التدريبات الجديدة التي أعلن عنها اليوم الأربعاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين".وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.ونشر الجيش الصيني سلسلة من مقاطع الفيديو في تتابع سريع بعد الإعلان عن التدريبات، والتي تصور السفن الحربية الصينية والطائرات المقاتلة وهي تحاصر تايوان، والمركبات العسكرية التي تقوم بدوريات في شوارع الجزيرة.
https://sarabic.ae/20250401/الصين-تطلق-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1099121986.html
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تايون, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
تايون, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية في مضيق تايوان
أعلنت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مناورات عسكرية تحت اسم "رعد المضيق-2025A" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.
وأوضح المتحدث باسم القيادة، العقيد شي يي، أن التدريبات تركز على التعرف والتحقق، والتحذير والإبعاد، والاعتراض والاحتجاز، بهدف اختبار قدرات القوات على تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض الحصار المشترك، وتنفيذ ضربات دقيقة على الأهداف الحيوية.
وأمس الثلاثاء، بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية
حول تايوان حملت اسما مختلفا عن التدريبات الجديدة التي أعلن عنها اليوم الأربعاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين".
وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.
وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.
ونشر الجيش الصيني سلسلة من مقاطع الفيديو في تتابع سريع بعد الإعلان عن التدريبات، والتي تصور السفن الحربية الصينية والطائرات المقاتلة وهي تحاصر تايوان، والمركبات العسكرية التي تقوم بدوريات في شوارع الجزيرة.