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اليمن... أكثر من 50 ألف شخص بلا مياه بسبب الضربات الأمريكية
اليمن... أكثر من 50 ألف شخص بلا مياه بسبب الضربات الأمريكية
سبوتنيك عربي
هاجمت طائرات عسكرية أمريكية خزانا في منطقة المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مما أدى إلى انقطاع المياه عن أكثر من 50 ألف شخص. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T15:29+0000
2025-04-02T15:29+0000
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وحسبما أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، أنه "نتيجة هجمات العدو على خزان مياه السنيف ومبنى إدارة الموارد المائية في منطقة المنصورية، ترك أكثر من 50 ألف مواطن بدون إمدادات مياه".وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الخزان المدمر يوفر المياه العذبة لثماني مناطق.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".وواصلت الولايات المتحدة قصف المحافظات في اليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ 15 مارس/آذار، بعد أن أعلنت عزمها استئناف الهجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20250402/أنصار-الله-الهجمات-الأمريكية-على-اليمن-لن-تؤثر-على-عملياتنا-وسنواصل-المواجهة-1099162047.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

اليمن... أكثر من 50 ألف شخص بلا مياه بسبب الضربات الأمريكية

15:29 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
هاجمت طائرات عسكرية أمريكية خزانا في منطقة المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مما أدى إلى انقطاع المياه عن أكثر من 50 ألف شخص.
وحسبما أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، أنه "نتيجة هجمات العدو على خزان مياه السنيف ومبنى إدارة الموارد المائية في منطقة المنصورية، ترك أكثر من 50 ألف مواطن بدون إمدادات مياه".
وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الخزان المدمر يوفر المياه العذبة لثماني مناطق.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيرة، ردًا على الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، للأسبوع الثالث على التوالي.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
"أنصار الله": الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا وسنواصل المواجهة
13:36 GMT
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".
وأضاف: "هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان".
وواصلت الولايات المتحدة قصف المحافظات في اليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ 15 مارس/آذار، بعد أن أعلنت عزمها استئناف الهجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني.
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