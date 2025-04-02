https://sarabic.ae/20250402/اليمن-أكثر-من-50-ألف-شخص-بلا-مياه-بسبب-الضربات-الأمريكية-1099165859.html

اليمن... أكثر من 50 ألف شخص بلا مياه بسبب الضربات الأمريكية

اليمن... أكثر من 50 ألف شخص بلا مياه بسبب الضربات الأمريكية

سبوتنيك عربي

هاجمت طائرات عسكرية أمريكية خزانا في منطقة المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مما أدى إلى انقطاع المياه عن أكثر من 50 ألف شخص. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T15:29+0000

2025-04-02T15:29+0000

2025-04-02T15:29+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسبما أفادت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، أنه "نتيجة هجمات العدو على خزان مياه السنيف ومبنى إدارة الموارد المائية في منطقة المنصورية، ترك أكثر من 50 ألف مواطن بدون إمدادات مياه".وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الخزان المدمر يوفر المياه العذبة لثماني مناطق.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".وواصلت الولايات المتحدة قصف المحافظات في اليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ 15 مارس/آذار، بعد أن أعلنت عزمها استئناف الهجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20250402/أنصار-الله-الهجمات-الأمريكية-على-اليمن-لن-تؤثر-على-عملياتنا-وسنواصل-المواجهة-1099162047.html

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