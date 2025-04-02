https://sarabic.ae/20250402/أنصار-الله-الهجمات-الأمريكية-على-اليمن-لن-تؤثر-على-عملياتنا-وسنواصل-المواجهة-1099162047.html

"أنصار الله": الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا وسنواصل المواجهة

"أنصار الله": الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا وسنواصل المواجهة

سبوتنيك عربي

قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحمل مسؤولية توسيع رقعة الصراع لأنها أول من بدأ... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T13:36+0000

2025-04-02T13:36+0000

2025-04-02T13:44+0000

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واعتبر البخيتي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "شرط واشنطن وقف عملياتها العسكرية بوقف عمليات أنصار الله العسكرية ضد إسرائيل هي مطالب غير عادلة"، مضيفا أن "أمريكا تخوض حربا غير عادلة من أجل ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الأمريكية لن تؤثر أبدا على العمليات العسكرية لأنصار الله ضد إسرائيل.وقال إن الولايات المتحدة غير قادرة على الإطلاق على استخدام الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وهي متضررة بشدة، مشيرا إلى أنه إذا كانت أمريكا تدعي الرغبة في السلام كما تُردد، فعلى ترامب أن يضغط على نتنياهو للالتزام بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن سكان غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء.ولفت إلى أن أمريكا وإسرائيل تسعيان لفرض شروط وظروف جديدة لا تخدم سوى إسرائيل، مشددا على أن "أنصار الله" لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط مهما حدث. من جانبه، قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية سابقاً، فهمي اليوسفي، إن "جماعة أنصار الله تتخذ تصريحات ترامب وتهديداته على محمل الجد، فالجماعة تستعد لمواجهة الأمريكيين بكل ما أوتيت من قوة باعتبار أن هذه التهديدات هي جزء من العدوان على اليمن".وأكد أن التهديدات الأمريكية "تأتي في سياق فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الضغط على صنعاء من أجل أن تتوقف الأخيرة عن إسناد غزة، مضيفاً أن صنعاء ستواصل مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية البحرية باستخدام سلاح باب المندب أو من خلال استخدام الردع عبر الأسلحة المتوفرة لصنعاء".وقال إن الغارات الأمريكية على اليمن لم تستهدف أي أهداف عسكرية ولم تستهدف سوى أهداف مدنية، معتبرا أن الغارات الأمريكية لم يكن لها معنى بل تعبر أيضا عن تخبط أمريكي فقط.وأكد اليوسفي أن نتيجة المواجهة بين صنعاء و حاملة الطائرات "ترومان" وبقية القطع البحرية دليل على ضعف وهشاشة السلاح الأمريكي ودليل على أن صنعاء اليوم في موقف قوي ودليل على أن أمريكا لم تحقق أي شيء وستنسحب من المنطقة".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, العالم العربي