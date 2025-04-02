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https://sarabic.ae/20250402/باحثة-اقتصادية-الذهب-خيار-بديل-للاستثمار-ومقبلون-على-حرب-تجارية-ضحيتها-الشعب-1099162827.html
باحثة اقتصادية: الذهب خيار بديل للاستثمار ومقبلون على حرب تجارية ضحيتها الشعب
باحثة اقتصادية: الذهب خيار بديل للاستثمار ومقبلون على حرب تجارية ضحيتها الشعب
سبوتنيك عربي
أكدت الباحثة في الشأن الاقتصادي بولا عطية، أن هناك حالة من الترقّب لدى جميع الخبراء الاقتصاديين بانتظار الضرائب الجديدة والسياسات الجمركية التي من المقرر أن... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T13:39+0000
2025-04-02T13:39+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
حصري
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وقالت عطية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لن يكون عهد ترامب هادئاً على الاقتصاد العالمي، بل سيؤدي إلى خضّات اقتصادية حول العالم"، مشيرة إلى استراتيجية السياسة الحمائية التي يتّبعها الرئيس الأمريكي.وحسب عطية، فإن ترامب بعد إعلانه عن الحزمة الجديدة من الضرائب، ينتظر ماذا يمكن أن يقدّم له الحلفاء قبل الخصوم في المفاوضات.وأضافت عطية: "مقبلون على حرب تجارية بين رؤوساء الدول سيكون ضحيتها الشعب"، لافتةً إلى أن "جميع المستثمرين قد يلجأون إلى خيارات بديلة للاستثمار ومنها الذهب الملاذ الآن خاصة بعد تحقيقه قفزات مرتفعة".
https://sarabic.ae/20250402/سياسة-ترامب-بشأن-الرسوم-الجمركية-1099160044.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, حصري

باحثة اقتصادية: الذهب خيار بديل للاستثمار ومقبلون على حرب تجارية ضحيتها الشعب

13:39 GMT 02.04.2025
© RIA Novosti . Alexander Alpatkin / الانتقال إلى بنك الصورسبائك الذهب
سبائك الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© RIA Novosti . Alexander Alpatkin
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أكدت الباحثة في الشأن الاقتصادي بولا عطية، أن هناك حالة من الترقّب لدى جميع الخبراء الاقتصاديين بانتظار الضرائب الجديدة والسياسات الجمركية التي من المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في "يوم التحرير".
وقالت عطية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لن يكون عهد ترامب هادئاً على الاقتصاد العالمي، بل سيؤدي إلى خضّات اقتصادية حول العالم"، مشيرة إلى استراتيجية السياسة الحمائية التي يتّبعها الرئيس الأمريكي.

وأضافت عطية: "لسدّ العجز بالميزان التجاري يلجأ ترامب إلى الرسوم الجمركية ليضغط على الشركات أن تفتح مقراتها داخل الولايات المتحدة"، وتابعت: "الشعب الأميركي بحاجة إلى السلع الأساسية التي يفرض ترامب عليها رسوما جمركية كبيرة، لهذا سنشهد تقلّصاً لقيمة الأجور، وقد يضطر المواطنون في الولايات المتحدة للاستغناء عن الكثير من السلع في حياتهم اليومية".

سياسة ترامب بشأن الرسوم الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
وسائط متعددة
سياسة ترامب بشأن الرسوم الجمركية
12:58 GMT
وحسب عطية، فإن ترامب بعد إعلانه عن الحزمة الجديدة من الضرائب، ينتظر ماذا يمكن أن يقدّم له الحلفاء قبل الخصوم في المفاوضات.
وأضافت عطية: "مقبلون على حرب تجارية بين رؤوساء الدول سيكون ضحيتها الشعب"، لافتةً إلى أن "جميع المستثمرين قد يلجأون إلى خيارات بديلة للاستثمار ومنها الذهب الملاذ الآن خاصة بعد تحقيقه قفزات مرتفعة".
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