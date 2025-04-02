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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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https://sarabic.ae/20250402/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-إسرائيل-لبحث-الوضع-الأمني-في-المنطقة-1099146845.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث الوضع الأمني في المنطقة
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث الوضع الأمني في المنطقة
سبوتنيك عربي
وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، الثلاثاء إلى إسرائيل، وذلك لإجراء مباحثات مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T02:08+0000
2025-04-02T02:08+0000
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القدس - سبوتنيك. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن "الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، وصل إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الأركان إيال زامير ومع كبار قادة الجيش الإسرائيلي".وأفادت الهيئة بأن "الاجتماعات كانت عملياتية واستمرت نحو 10 ساعات".وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماعات جاءت في ظل التهديدات الأمريكية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.وبوقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بـ"قصف غير مسبوق" لإيران، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد.وقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقت سابق، أن طهران رفضت، في رسالة ردا على ترامب، إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي بشأن قضية البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة مع واشنطن، فقط بوساطة دول ثالثة.في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي تضمن تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ولاحقًا انسحبت الولايات المتحدة، في عهد رئاسة ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار/مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250401/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للسلطة-الفلسطينية-بالسيطرة-على-الضفة-الغربية-1099144291.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث الوضع الأمني في المنطقة

02:08 GMT 02.04.2025
© Photo / wikipedia/مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب
مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Photo / wikipedia/
تابعنا عبر
وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، الثلاثاء إلى إسرائيل، وذلك لإجراء مباحثات مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
القدس - سبوتنيك. ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن "الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، وصل إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الأركان إيال زامير ومع كبار قادة الجيش الإسرائيلي".
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية
أمس, 17:34 GMT
وأفادت الهيئة بأن "الاجتماعات كانت عملياتية واستمرت نحو 10 ساعات".
وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماعات جاءت في ظل التهديدات الأمريكية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، وزيادة الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
وبوقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بـ"قصف غير مسبوق" لإيران، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد.
وقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بوقت سابق، أن طهران رفضت، في رسالة ردا على ترامب، إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي بشأن قضية البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة مع واشنطن، فقط بوساطة دول ثالثة.
في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي تضمن تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ولاحقًا انسحبت الولايات المتحدة، في عهد رئاسة ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار/مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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