https://sarabic.ae/20250402/مدينة-عربية-تدرس-فرض-غرامات-على-مخالفات-النفايات-في-شوارعها-1099163817.html

مدينة عربية تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها

مدينة عربية تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها

سبوتنيك عربي

ذكرت وسيلة إعلامية، أن أحد المدن في دولة عربية، تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها، وذلك في خطوة جريئة من أجل تحسين رونق المدينة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T14:11+0000

2025-04-02T14:11+0000

2025-04-02T14:36+0000

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في خطوة يرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف سكان مدينة طنجة المغربية يعتزم المجلس الجماعي، بقيادة العمدة منير ليموري، فرض غرامات على المقاولات والمواطنين الذين يتورطون في مخالفات تؤدي إلى انتشار الأوساخ في شوارع المدينة وتشوه جماليتها، وذلك للتخفيف من عبء تكاليف القطاع الذي يستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.وفي هذا الإطار أقر محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، بأن مجلس المدينة بصدد دراسة قرار فرض غرامات على منتجي النفايات المخالفين، مؤكدا أن 80 في المائة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النظافة ناجمة عن سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا مواطنين أو شركات.وأضاف غيلان في تصريح حول الموضوع: "لا يمكن الاستمرار على هذه الحال. هذا استثمار كبير يستنزف حوالي 43 في المائة من ميزانية الجماعة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل سلوك منتجي النفايات المؤثر على جودة الخدمات".وبخصوص القيمة المالية التي ينوي المجلس فرضها على المخالفين قال المتحدث ذاته إنه لم يتم تحديدها بعد، مبرزا أنها ستختلف حسب نوع المخالفة، ومضى مبينا أن "قيمة غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لا يمكن أن تساوي مخالفة وضع النفايات خارج الحاوية المخصصة لها من طرف مواطن عادي".

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