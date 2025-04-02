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https://sarabic.ae/20250402/مدينة-عربية-تدرس-فرض-غرامات-على-مخالفات-النفايات-في-شوارعها-1099163817.html
مدينة عربية تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها
مدينة عربية تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسيلة إعلامية، أن أحد المدن في دولة عربية، تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها، وذلك في خطوة جريئة من أجل تحسين رونق المدينة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T14:11+0000
2025-04-02T14:36+0000
العالم العربي
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في خطوة يرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف سكان مدينة طنجة المغربية يعتزم المجلس الجماعي، بقيادة العمدة منير ليموري، فرض غرامات على المقاولات والمواطنين الذين يتورطون في مخالفات تؤدي إلى انتشار الأوساخ في شوارع المدينة وتشوه جماليتها، وذلك للتخفيف من عبء تكاليف القطاع الذي يستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.وفي هذا الإطار أقر محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، بأن مجلس المدينة بصدد دراسة قرار فرض غرامات على منتجي النفايات المخالفين، مؤكدا أن 80 في المائة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النظافة ناجمة عن سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا مواطنين أو شركات.وأضاف غيلان في تصريح حول الموضوع: "لا يمكن الاستمرار على هذه الحال. هذا استثمار كبير يستنزف حوالي 43 في المائة من ميزانية الجماعة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل سلوك منتجي النفايات المؤثر على جودة الخدمات".وبخصوص القيمة المالية التي ينوي المجلس فرضها على المخالفين قال المتحدث ذاته إنه لم يتم تحديدها بعد، مبرزا أنها ستختلف حسب نوع المخالفة، ومضى مبينا أن "قيمة غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لا يمكن أن تساوي مخالفة وضع النفايات خارج الحاوية المخصصة لها من طرف مواطن عادي".
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

مدينة عربية تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها

14:11 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 14:36 GMT 02.04.2025)
© Getty Images / aapskyتنظيف الحدائق
تنظيف الحدائق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / aapsky
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ذكرت وسيلة إعلامية، أن أحد المدن في دولة عربية، تدرس فرض غرامات على مخالفات النفايات في شوارعها، وذلك في خطوة جريئة من أجل تحسين رونق المدينة.
في خطوة يرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف سكان مدينة طنجة المغربية يعتزم المجلس الجماعي، بقيادة العمدة منير ليموري، فرض غرامات على المقاولات والمواطنين الذين يتورطون في مخالفات تؤدي إلى انتشار الأوساخ في شوارع المدينة وتشوه جماليتها، وذلك للتخفيف من عبء تكاليف القطاع الذي يستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.
ووفق المعطيات التي حصلت ذكرتها جريدة "هسبريس" الإلكترونية فإن المجلس الجماعي بلغ مراحل متقدمة في دراسة القرار الذي يرجح أن يلاقي معارضة شديدة من قبل أصحاب المحلات التجارية وعموم المواطنين.
وفي هذا الإطار أقر محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، بأن مجلس المدينة بصدد دراسة قرار فرض غرامات على منتجي النفايات المخالفين، مؤكدا أن 80 في المائة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النظافة ناجمة عن سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا مواطنين أو شركات.
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وأضاف غيلان في تصريح حول الموضوع: "لا يمكن الاستمرار على هذه الحال. هذا استثمار كبير يستنزف حوالي 43 في المائة من ميزانية الجماعة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل سلوك منتجي النفايات المؤثر على جودة الخدمات".

واعتبر النائب الأول لعمدة طنجة أن المجلس خلص إلى فرض غرامات للحد من المشكلة، مستشهدا بمقولة "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وبخصوص القيمة المالية التي ينوي المجلس فرضها على المخالفين قال المتحدث ذاته إنه لم يتم تحديدها بعد، مبرزا أنها ستختلف حسب نوع المخالفة، ومضى مبينا أن "قيمة غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لا يمكن أن تساوي مخالفة وضع النفايات خارج الحاوية المخصصة لها من طرف مواطن عادي".
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