https://sarabic.ae/20250402/نتنياهو-نعمل-على-تقسيم-قطاع-غزة-وزيادة-الضغط-على-حماس-1099166612.html

نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على "حماس"

نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على "حماس"

سبوتنيك عربي

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش سيطر على مناطق إضافية جنوبي قطاع غزة، في إطار الضغط العسكري المتزايد على حركة "حماس" الفلسطينية. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T16:09+0000

2025-04-02T16:09+0000

2025-04-02T16:09+0000

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غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وقال رئيس الوزراء في رسالة عبر الفيديو: "الليلة الماضية في قطاع غزة انتقلنا إلى مستوى جديد، والجيش الإسرائيلي يستولي على الأراضي، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية، ونحن نسيطر على محور موراج، وسيكون هذا هو ممر فيلادلفيا الثاني، وهو ممر إضافي".وختم رئيس الوزراء بالقول: "كلما طال أمد عدم إعادة الرهائن، زاد الضغط حتى يتم إعادتهم. نحن مصممون على تحقيق أهداف هذه الحرب، ونعمل بلا كلل، بخط واضح ومهمة واضحة".الجدير بالذكر، أن محور "موراج" هو خط مرافق بناه الجيش الإسرائيلي ويمتد جنوب ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.

https://sarabic.ae/20250402/لا-أجواء-للعيد-في-الضفة-الغربية-ومشهد-الحصار-والنزوح-القاتم-يلقي-بظلاله-على-الفلسطينيين--فيديو-1099158662.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى