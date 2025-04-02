الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء

كلب روبوت برفقة ضباط شرطة، يجوب مركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين
كلب روبوت برفقة ضباط شرطة، يجوب مركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين
روبوتات بشرية تعمل في مكتب معلومات بمركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين
روبوتات بشرية تعمل في مكتب معلومات بمركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين
روبوت رباعي الأرجل، مُجهز بكاميرات مزدوجة تعمل بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، يُجري أعمال تفتيش في محطة كهرباء فرعية في هوايان، مقاطعة جيانغسو، الصين
روبوت رباعي الأرجل، مُجهز بكاميرات مزدوجة تعمل بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، يُجري أعمال تفتيش في محطة كهرباء فرعية في هوايان، مقاطعة جيانغسو، الصين
أول روبوت قادر على رعاية الأطفال والعائلات، في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي، الذي يُقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"
أول روبوت قادر على رعاية الأطفال والعائلات، في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي، الذي يُقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"
كلاب روبوتية ذكية لمكافحة حرائق الغابات في شوارع هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين
كلاب روبوتية ذكية لمكافحة حرائق الغابات في شوارع هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين
روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة عرض أزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي 2025"، في مركز أزياء شنغهاي، الصين
روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة عرض أزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي 2025"، في مركز أزياء شنغهاي، الصين
روبوت تنظيف ذاتي التشغيل ينظف الطريق في حديقة للعلوم والتكنولوجيا في هانغتشو، الصين
روبوت تنظيف ذاتي التشغيل ينظف الطريق في حديقة للعلوم والتكنولوجيا في هانغتشو، الصين
روبوتات بشرية تعمل في مركز "تشونغ غوان تسون" الدولي للابتكار في بكين، الصين
روبوتات بشرية تعمل في مركز "تشونغ غوان تسون" الدولي للابتكار في بكين، الصين
روبوت ذكي لقطف الشاي يُساعد في حصاده، ويلتقط الروبوت بدقة برعمًا وورقةً واحدةً كل ثانيتين، وذلك في قاعدة بحثية علمية في تشونغتشينغ، الصين
روبوت ذكي لقطف الشاي يُساعد في حصاده، ويلتقط الروبوت بدقة برعمًا وورقةً واحدةً كل ثانيتين، وذلك في قاعدة بحثية علمية في تشونغتشينغ، الصين
منح الروبوتات ميداليات تذكارية في مؤتمر صحفي خاص للإنجازات، خلال منتدى "تشونغ غوان تسون 2025"، في بكين، الصين
منح الروبوتات ميداليات تذكارية في مؤتمر صحفي خاص للإنجازات، خلال منتدى "تشونغ غوان تسون 2025"، في بكين، الصين