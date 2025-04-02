الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لا استقرار عالمي بدون روسيا والصين
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:30 GMT
30 د
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18:00 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
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بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء
الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لروبوتات تؤدي مهاما بشرية صعبة، خلال منتدى "تشونغ غوان تسون 2025"، في العاصمة الصينية بكين. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء

09:15 GMT 02.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لروبوتات تؤدي مهاما بشرية صعبة، خلال منتدى "تشونغ غوان تسون 2025"، في العاصمة الصينية بكين.
© Getty Images / VCG/VCG

كلب روبوت برفقة ضباط شرطة، يجوب مركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين

كلب روبوت برفقة ضباط شرطة، يجوب مركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / VCG/VCG

كلب روبوت برفقة ضباط شرطة، يجوب مركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين

© Getty Images / VCG/Li He

روبوتات بشرية تعمل في مكتب معلومات بمركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين

روبوتات بشرية تعمل في مكتب معلومات بمركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / VCG/Li He

روبوتات بشرية تعمل في مكتب معلومات بمركز تشونغ غوان تسون الدولي للابتكار، في بكين، الصين

© Getty Images / VCG/Zhao Qirui

روبوت رباعي الأرجل، مُجهز بكاميرات مزدوجة تعمل بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، يُجري أعمال تفتيش في محطة كهرباء فرعية في هوايان، مقاطعة جيانغسو، الصين

روبوت رباعي الأرجل، مُجهز بكاميرات مزدوجة تعمل بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، يُجري أعمال تفتيش في محطة كهرباء فرعية في هوايان، مقاطعة جيانغسو، الصين - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / VCG/Zhao Qirui

روبوت رباعي الأرجل، مُجهز بكاميرات مزدوجة تعمل بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، يُجري أعمال تفتيش في محطة كهرباء فرعية في هوايان، مقاطعة جيانغسو، الصين

© Getty Images / VCG/VCG

أول روبوت قادر على رعاية الأطفال والعائلات، في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي، الذي يُقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"

أول روبوت قادر على رعاية الأطفال والعائلات، في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي، الذي يُقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تحت شعار &quot;الذكاء الاصطناعي للجميع&quot; - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / VCG/VCG

أول روبوت قادر على رعاية الأطفال والعائلات، في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي، الذي يُقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"

© Getty Images / VCG/Long Wei

كلاب روبوتية ذكية لمكافحة حرائق الغابات في شوارع هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين

كلاب روبوتية ذكية لمكافحة حرائق الغابات في شوارع هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / VCG/Long Wei

كلاب روبوتية ذكية لمكافحة حرائق الغابات في شوارع هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين

© Getty Images / VCG/VCG

روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة عرض أزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي 2025"، في مركز أزياء شنغهاي، الصين

روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة عرض أزياء، خلال أسبوع أزياء &quot;بيتجوي 2025&quot;، في مركز أزياء شنغهاي، الصين - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / VCG/VCG

روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة عرض أزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي 2025"، في مركز أزياء شنغهاي، الصين

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

روبوت تنظيف ذاتي التشغيل ينظف الطريق في حديقة للعلوم والتكنولوجيا في هانغتشو، الصين

روبوت تنظيف ذاتي التشغيل ينظف الطريق في حديقة للعلوم والتكنولوجيا في هانغتشو، الصين - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

روبوت تنظيف ذاتي التشغيل ينظف الطريق في حديقة للعلوم والتكنولوجيا في هانغتشو، الصين

© Getty Images / China News Service/VCG/Jiang Qiming

روبوتات بشرية تعمل في مركز "تشونغ غوان تسون" الدولي للابتكار في بكين، الصين

روبوتات بشرية تعمل في مركز &quot;تشونغ غوان تسون&quot; الدولي للابتكار في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Jiang Qiming

روبوتات بشرية تعمل في مركز "تشونغ غوان تسون" الدولي للابتكار في بكين، الصين

© Getty Images / China News Service/VCG/Zhou Yi

روبوت ذكي لقطف الشاي يُساعد في حصاده، ويلتقط الروبوت بدقة برعمًا وورقةً واحدةً كل ثانيتين، وذلك في قاعدة بحثية علمية في تشونغتشينغ، الصين

روبوت ذكي لقطف الشاي يُساعد في حصاده، ويلتقط الروبوت بدقة برعمًا وورقةً واحدةً كل ثانيتين، وذلك في قاعدة بحثية علمية في تشونغتشينغ، الصين - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhou Yi

روبوت ذكي لقطف الشاي يُساعد في حصاده، ويلتقط الروبوت بدقة برعمًا وورقةً واحدةً كل ثانيتين، وذلك في قاعدة بحثية علمية في تشونغتشينغ، الصين

© Getty Images / China News Service/VCG/Jiang Qiming

منح الروبوتات ميداليات تذكارية في مؤتمر صحفي خاص للإنجازات، خلال منتدى "تشونغ غوان تسون 2025"، في بكين، الصين

منح الروبوتات ميداليات تذكارية في مؤتمر صحفي خاص للإنجازات، خلال منتدى &quot;تشونغ غوان تسون 2025&quot;، في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Jiang Qiming

منح الروبوتات ميداليات تذكارية في مؤتمر صحفي خاص للإنجازات، خلال منتدى "تشونغ غوان تسون 2025"، في بكين، الصين

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