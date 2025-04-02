الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء

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أول روبوت قادر على رعاية الأطفال والعائلات، في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي، الذي يُقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"