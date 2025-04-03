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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250403/ترامب-إيران-ترغب-في-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-واشنطن-1099204392.html
ترامب: إيران ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن
ترامب: إيران ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن إيران تود إقامة حوار مباشر مع واشنطن. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T22:41+0000
2025-04-03T22:41+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلاً: "أعتقد أنهم يرغبون في إجراء محادثات مباشرة".وفي 7 مارس/آذار، أعلن ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تتضمن عرضاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.وفي 30 مارس/آذار، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ترفض الحوار المباشر مع واشنطن، لكنها منفتحة على مفاوضات تتم عبر وسطاء.وعلى إثر ذلك، هدد ترامب في مقابلة مع شبكة "NBC News" الأمريكية بتوجيه "ضربات لم يسبق لهم أن رأوا مثلها" إذا فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق نووي.
https://sarabic.ae/20250401/إيران-تقدم-شكوى-رسمية-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-بقصفها-1099122452.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: إيران ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن

22:41 GMT 03.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن إيران تود إقامة حوار مباشر مع واشنطن.
وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلاً: "أعتقد أنهم يرغبون في إجراء محادثات مباشرة".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
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1 أبريل, 07:41 GMT
وفي 7 مارس/آذار، أعلن ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تتضمن عرضاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.
وفي 30 مارس/آذار، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ترفض الحوار المباشر مع واشنطن، لكنها منفتحة على مفاوضات تتم عبر وسطاء.
وعلى إثر ذلك، هدد ترامب في مقابلة مع شبكة "NBC News" الأمريكية بتوجيه "ضربات لم يسبق لهم أن رأوا مثلها" إذا فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق نووي.
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