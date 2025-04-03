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حالة طوارئ واستنفار... وباء خطير يدفع دولة أوروبية لإغلاق حدودها
حالة طوارئ واستنفار... وباء خطير يدفع دولة أوروبية لإغلاق حدودها
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة أوروبية، اليوم الخميس، عن إغلاق حدودها منعا لتفشي وباء خطير. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T15:15+0000
2025-04-03T15:15+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية، إغلاق 21 معبرا حدوديا مع المجر، إلى جانب معبرين مع سلوفاكيا اعتبارا من السبت المقبل الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري، لمنع دخول مرض الحمى القلاعية إلى البلاد.وأوضحت الوزارة أنها ستعزز انتشار قوات الشرطة على المعابر الرئيسية للحد من انتشار المرض، مشيرة إلى أنها لن تقدم تفاصيل إضافية حول إجراءات التفتيش، وفقا لموقع "TVPWorld".ويأتي هذا القرار بعد تفشي المرض شديد العدوى في المجر لأول مرة منذ 50 عاما، مما دفعها إلى نشر قوات وتنفيذ عمليات تطهير في المناطق الحدودية مع سلوفاكيا والنمسا. كما أعلنت سلوفاكيا حالة الطوارئ عقب اكتشاف إصابات في ثلاث مزارع.يُذكر أن الحمى القلاعية، رغم عدم خطورتها على البشر، تصيب الماشية والحيوانات ذات الظلف المشقوق، مما قد يؤدي إلى فرض قيود تجارية وإعدام بعض الماشية.
https://sarabic.ae/20240319/نفوق-المئات-من-الأغنام-والأبقار-في-ليبيا-بعد-انتشار-الحمى-القلاعية-1087179373.html
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حالة طوارئ واستنفار... وباء خطير يدفع دولة أوروبية لإغلاق حدودها

15:15 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Ronald Zakأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في فيننا، النمسا
أخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في فيننا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ronald Zak
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أعلنت دولة أوروبية، اليوم الخميس، عن إغلاق حدودها منعا لتفشي وباء خطير.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية، إغلاق 21 معبرا حدوديا مع المجر، إلى جانب معبرين مع سلوفاكيا اعتبارا من السبت المقبل الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري، لمنع دخول مرض الحمى القلاعية إلى البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها ستعزز انتشار قوات الشرطة على المعابر الرئيسية للحد من انتشار المرض، مشيرة إلى أنها لن تقدم تفاصيل إضافية حول إجراءات التفتيش، وفقا لموقع "TVPWorld".
أبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
نفوق المئات من الأغنام والأبقار في ليبيا بعد انتشار الحمى القلاعية
19 مارس 2024, 16:01 GMT
ويأتي هذا القرار بعد تفشي المرض شديد العدوى في المجر لأول مرة منذ 50 عاما، مما دفعها إلى نشر قوات وتنفيذ عمليات تطهير في المناطق الحدودية مع سلوفاكيا والنمسا. كما أعلنت سلوفاكيا حالة الطوارئ عقب اكتشاف إصابات في ثلاث مزارع.
يُذكر أن الحمى القلاعية، رغم عدم خطورتها على البشر، تصيب الماشية والحيوانات ذات الظلف المشقوق، مما قد يؤدي إلى فرض قيود تجارية وإعدام بعض الماشية.
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