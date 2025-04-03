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في توقيت حساس... قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع بكبار قادة الجيش الإسرائيلي
في توقيت حساس... قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع بكبار قادة الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها العسكري لإسرائيل، سواء كان دعما مباشرا بالأسلحة والذخائر أو غير مباشر عن طريق الدعم اللوجستي والتخطيط الذي يشارك فيه... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:53+0000
2025-04-03T14:53+0000
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير.ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، إلى أن كوريلا، عقد ندوة شارك فيها كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، تناول خلالها قضايا عملياتية واستراتيجية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.وتابع: "هذه الزيارة والنقاشات التي أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الجانبين".يذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يوضح المزيد من التفاصيل عن زيارة الجنرال الأمريكي ولم يكشف عن جدولها الزمني.وتأتي الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة وتوغلها في الأراضي السورية بالتزامن مع تنفيذ عمليات قصف متقطعة في لبنان.كما تأتي في وقت تواصل فيه جماعة "أنصار الله" اليمنية مهاجمتها لإسرائيل وللسفن الأمريكية والإسرائيلية والمتحالفة مع الدولتين في البحر الأحمر دعمًا لغزة، إضافة إلى التصعيد المتواصل مع إيران بسبب برنامجها النووي.
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمته-لمنطقة-تسيل-في-جنوب-سوريا-وقتل-عدد-من-المواطنين-السوريين-1099173429.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

في توقيت حساس... قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع بكبار قادة الجيش الإسرائيلي

14:53 GMT 03.04.2025
© AP Photoالجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية
الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها العسكري لإسرائيل، سواء كان دعما مباشرا بالأسلحة والذخائر أو غير مباشر عن طريق الدعم اللوجستي والتخطيط الذي يشارك فيه كبار القادة العسكريين من الجانبين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير.
ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، إلى أن كوريلا، عقد ندوة شارك فيها كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، تناول خلالها قضايا عملياتية واستراتيجية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع: "هذه الزيارة والنقاشات التي أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الجانبين".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يوضح المزيد من التفاصيل عن زيارة الجنرال الأمريكي ولم يكشف عن جدولها الزمني.
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين
06:40 GMT
وتأتي الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة وتوغلها في الأراضي السورية بالتزامن مع تنفيذ عمليات قصف متقطعة في لبنان.
كما تأتي في وقت تواصل فيه جماعة "أنصار الله" اليمنية مهاجمتها لإسرائيل وللسفن الأمريكية والإسرائيلية والمتحالفة مع الدولتين في البحر الأحمر دعمًا لغزة، إضافة إلى التصعيد المتواصل مع إيران بسبب برنامجها النووي.
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