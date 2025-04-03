إيلون ماسك بقبة الجبن... أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة لكلب شيواوا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
صورة لكلب شيواوا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.
زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، في لقطة ساخرة، خلال إطلاق حملة انتخابية محلية في نادي "بادغمور" للغولف، في هينلي أون تيمز، إنجلترا.
زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، في لقطة ساخرة، خلال إطلاق حملة انتخابية محلية في نادي "بادغمور" للغولف، في هينلي أون تيمز، إنجلترا.
صورة أثارت انتقادات كثيرة، خلال حفل توزيع جوائز "جونو" لعام 2025، في قاعة "روجرز أرينا" في فانكوفر.
صورة أثارت انتقادات كثيرة، خلال حفل توزيع جوائز "جونو" لعام 2025، في قاعة "روجرز أرينا" في فانكوفر.
روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي-2025" في مركز أزياء شنغهاي، الصين.
روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي-2025" في مركز أزياء شنغهاي، الصين.
صورة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اجتماعٍ بمركز مؤتمرات "كي آي" في غرين باي، ويسكونسن، مرتديًا قبعةً على شكل قطعة جبن.
صورة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اجتماعٍ بمركز مؤتمرات "كي آي" في غرين باي، ويسكونسن، مرتديًا قبعةً على شكل قطعة جبن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، وهو يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، وهو يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
امرأة تلتقط صورة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية على فراشٍ قابل للنفخ على شكل سرير قرب ساحل خليج فنلندا في سانت بطرسبورغ، روسيا.
امرأة تلتقط صورة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية على فراشٍ قابل للنفخ على شكل سرير قرب ساحل خليج فنلندا في سانت بطرسبورغ، روسيا.
عارضة الأزياء بروكس نادر، مع غليب سافتشينكو، وهما يغادران مطعم سارتيانو في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
عارضة الأزياء بروكس نادر، مع غليب سافتشينكو، وهما يغادران مطعم سارتيانو في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة للممثل جاك بلاك، خلال العرض العالمي الأول لفيلم "ماين كرافت موفي" في سينما سينوورلد ليستر سكوير، لندن.
لقطة طريفة للممثل جاك بلاك، خلال العرض العالمي الأول لفيلم "ماين كرافت موفي" في سينما سينوورلد ليستر سكوير، لندن.
صورة طريفة لعشاق فريق "تورنتو بلو غايز" يرتدون زيا على شكل هوت دوغ.
صورة طريفة لعشاق فريق "تورنتو بلو غايز" يرتدون زيا على شكل هوت دوغ.