إيلون ماسك بقبة الجبن... أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
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إيلون ماسك بقبة الجبن... أطرف الصور لهذا الأسبوع
إيلون ماسك بقبة الجبن... أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

إيلون ماسك بقبة الجبن... أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:36 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 12:40 GMT 03.04.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لكلب شيواوا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

صورة لكلب شيواوا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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صورة لكلب شيواوا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Peter Nicholls

زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، في لقطة ساخرة، خلال إطلاق حملة انتخابية محلية في نادي "بادغمور" للغولف، في هينلي أون تيمز، إنجلترا.

زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، في لقطة ساخرة، خلال إطلاق حملة انتخابية محلية في نادي &quot;بادغمور&quot; للغولف، في هينلي أون تيمز، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Peter Nicholls

زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، في لقطة ساخرة، خلال إطلاق حملة انتخابية محلية في نادي "بادغمور" للغولف، في هينلي أون تيمز، إنجلترا.

© Getty Images / Cindy Ord

صورة أثارت انتقادات كثيرة، خلال حفل توزيع جوائز "جونو" لعام 2025، في قاعة "روجرز أرينا" في فانكوفر.

صورة أثارت انتقادات كثيرة، خلال حفل توزيع جوائز &quot;جونو&quot; لعام 2025، في قاعة &quot;روجرز أرينا&quot; في فانكوفر. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Cindy Ord

صورة أثارت انتقادات كثيرة، خلال حفل توزيع جوائز "جونو" لعام 2025، في قاعة "روجرز أرينا" في فانكوفر.

© Getty Images / VCG

روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي-2025" في مركز أزياء شنغهاي، الصين.

روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع أزياء &quot;بيتجوي-2025&quot; في مركز أزياء شنغهاي، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG

روبوت بشري يمشي مع كلب روبوتي رباعي الأرجل على منصة لعرض الأزياء، خلال أسبوع أزياء "بيتجوي-2025" في مركز أزياء شنغهاي، الصين.

© Getty Images / Scott Olson

صورة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اجتماعٍ بمركز مؤتمرات "كي آي" في غرين باي، ويسكونسن، مرتديًا قبعةً على شكل قطعة جبن.

صورة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اجتماعٍ بمركز مؤتمرات &quot;كي آي&quot; في غرين باي، ويسكونسن، مرتديًا قبعةً على شكل قطعة جبن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Scott Olson

صورة طريفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في اجتماعٍ بمركز مؤتمرات "كي آي" في غرين باي، ويسكونسن، مرتديًا قبعةً على شكل قطعة جبن.

© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، وهو يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، وهو يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، وهو يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تلتقط صورة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية على فراشٍ قابل للنفخ على شكل سرير قرب ساحل خليج فنلندا في سانت بطرسبورغ، روسيا.

امرأة تلتقط صورة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية على فراشٍ قابل للنفخ على شكل سرير قرب ساحل خليج فنلندا في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تلتقط صورة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية على فراشٍ قابل للنفخ على شكل سرير قرب ساحل خليج فنلندا في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© Getty Images / GC Images/Bauer-Griffin/Jose Perez

عارضة الأزياء بروكس نادر، مع غليب سافتشينكو، وهما يغادران مطعم سارتيانو في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

عارضة الأزياء بروكس نادر، مع غليب سافتشينكو، وهما يغادران مطعم سارتيانو في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / GC Images/Bauer-Griffin/Jose Perez

عارضة الأزياء بروكس نادر، مع غليب سافتشينكو، وهما يغادران مطعم سارتيانو في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Gareth Cattermole

لقطة طريفة للممثل جاك بلاك، خلال العرض العالمي الأول لفيلم "ماين كرافت موفي" في سينما سينوورلد ليستر سكوير، لندن.

لقطة طريفة للممثل جاك بلاك، خلال العرض العالمي الأول لفيلم &quot;ماين كرافت موفي&quot; في سينما سينوورلد ليستر سكوير، لندن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gareth Cattermole

لقطة طريفة للممثل جاك بلاك، خلال العرض العالمي الأول لفيلم "ماين كرافت موفي" في سينما سينوورلد ليستر سكوير، لندن.

© Getty Images / Toronto Star/R.J. Johnston

صورة طريفة لعشاق فريق "تورنتو بلو غايز" يرتدون زيا على شكل هوت دوغ.

صورة طريفة لعشاق فريق &quot;تورنتو بلو غايز&quot; يرتدون زيا على شكل هوت دوغ. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Toronto Star/R.J. Johnston

صورة طريفة لعشاق فريق "تورنتو بلو غايز" يرتدون زيا على شكل هوت دوغ.

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