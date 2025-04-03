إيلون ماسك بقبة الجبن... أطرف الصور لهذا الأسبوع

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زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، في لقطة ساخرة، خلال إطلاق حملة انتخابية محلية في نادي "بادغمور" للغولف، في هينلي أون تيمز، إنجلترا.