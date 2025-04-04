https://sarabic.ae/20250404/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-إسرائيل-بطائرة-مسيرة-1099229438.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بطائرة مسيرة
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بطائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، شن هجوم جوي على إسرائيل ضمن هجمات الجماعة على تل أبيب، والتي تبررها بأنها رد على استئناف الجيش... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T22:23+0000
2025-04-04T22:23+0000
2025-04-04T23:23+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة من نوع (يافا)".وأضاف: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع (جاينت شارك إف 360) بصاروخ أرض-جو في محافظة صعدة [شمال غربي اليمن]".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الاستمرار في تنفيذ الواجبات تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.ويعد هجوم "أنصار الله" على إسرائيل هو الثامن منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 آذار/مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20250403/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-ثانية-خلال-72-ساعة-1099176009.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري في إسرائيل بطائرة مسيرة
22:23 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 23:23 GMT 04.04.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، شن هجوم جوي على إسرائيل ضمن هجمات الجماعة على تل أبيب، والتي تبررها بأنها رد على استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة من نوع (يافا)".
وأضاف: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية
من نوع (جاينت شارك إف 360) بصاروخ أرض-جو في محافظة صعدة [شمال غربي اليمن]".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الاستمرار في تنفيذ الواجبات تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
ويعد هجوم "أنصار الله" على إسرائيل هو الثامن منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 آذار/مارس الماضي.