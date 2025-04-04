إسرائيل تناقش مع أمريكا إنشاء منتدى للطاقة خاص بدول اتفاقيات التطبيع
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ناقش وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمريكي، كريس رايت، إنشاء منتدى طاقة للدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف كوهين أنه ناقش مع رايت كذلك "إنشاء منتدى إقليمي لوزراء طاقة إسرائيل وقبرص واليونان تقوده أمريكا، لدعم المشاريع التي من شأنها تعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، وفق قوله.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في منشور له على منصة "إكس"، أمس الخميس: "ناقشت مع نظيري الأمريكي، كريس رايت، تطوير مشاريع الطاقة المشتركة، وإمكانات قطاع الطاقة في توسيع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط".
وتابع مشيرا إلى أنه "قدم خطة لتطوير بنية تحتية إقليمية تُمكّن إسرائيل من أن تكون جسرا للطاقة بين الشرق والغرب، وتسهم في الاقتصاد العالمي، وتعزز مكانتها الإقليمية".
Strengthening Ties with the U.S. and Positioning Israel as a Bridge Between East and West 🇮🇱🇺🇸— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 3, 2025
An excellent meeting in Washington with my American counterpart, Secretary of Energy @SecretaryWright
We discussed advancing joint energy projects and the potential of the energy… pic.twitter.com/o9wZGjdSJT
ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.