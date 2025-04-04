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إسرائيل تناقش مع أمريكا إنشاء منتدى للطاقة خاص بدول اتفاقيات التطبيع
إسرائيل تناقش مع أمريكا إنشاء منتدى للطاقة خاص بدول اتفاقيات التطبيع
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمريكي، كريس رايت، إنشاء منتدى طاقة للدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T19:06+0000
2025-04-04T19:06+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وأضاف كوهين أنه ناقش مع رايت كذلك "إنشاء منتدى إقليمي لوزراء طاقة إسرائيل وقبرص واليونان تقوده أمريكا، لدعم المشاريع التي من شأنها تعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، وفق قوله.وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في منشور له على منصة "إكس"، أمس الخميس: "ناقشت مع نظيري الأمريكي، كريس رايت، تطوير مشاريع الطاقة المشتركة، وإمكانات قطاع الطاقة في توسيع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط".وتابع مشيرا إلى أنه "قدم خطة لتطوير بنية تحتية إقليمية تُمكّن إسرائيل من أن تكون جسرا للطاقة بين الشرق والغرب، وتسهم في الاقتصاد العالمي، وتعزز مكانتها الإقليمية".ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

إسرائيل تناقش مع أمريكا إنشاء منتدى للطاقة خاص بدول اتفاقيات التطبيع

19:06 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
ناقش وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمريكي، كريس رايت، إنشاء منتدى طاقة للدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف كوهين أنه ناقش مع رايت كذلك "إنشاء منتدى إقليمي لوزراء طاقة إسرائيل وقبرص واليونان تقوده أمريكا، لدعم المشاريع التي من شأنها تعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط"، وفق قوله.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في منشور له على منصة "إكس"، أمس الخميس: "ناقشت مع نظيري الأمريكي، كريس رايت، تطوير مشاريع الطاقة المشتركة، وإمكانات قطاع الطاقة في توسيع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط".
وتابع مشيرا إلى أنه "قدم خطة لتطوير بنية تحتية إقليمية تُمكّن إسرائيل من أن تكون جسرا للطاقة بين الشرق والغرب، وتسهم في الاقتصاد العالمي، وتعزز مكانتها الإقليمية".
ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
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